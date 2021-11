La NASA teme que China llegue a la Luna antes del regreso de EE UU

Estados Unidos retrasó el regreso tripulado a la Luna para 2025 como parte de su programa Artemis debido a retos legales y la covid-19 y espera hacerlo primero antes de que China llegue a este satélite, indicó este martes el administrador de la NASA, Bill Nelson.

"Estamos estimando, no antes del 2025, para Artemis III, que sería el aterrizaje humano", precisó Nelson en rueda de prensa.

El exsenador dijo que la agencia ha tenido que lidiar con temas de tecnología, problemas legales que tardaron siete meses en resolverse, e incluso la pandemia.

Nelson dijo además que la misión Artemis I, que no llevará astronautas en un vuelo que orbitará la Luna, se retrasa hasta la primavera de 2022, mientras que la misión tripulada Artemis II tiene como objetivo mayo de 2024.

For every generation, the Moon has been a beacon.



For many across NASA and around the world, it has been calling to us.



Our uncrewed @NASAArtemis I mission will pave the way for future missions with crew, launch is targeted for February 2022 🚀 pic.twitter.com/9KlmDrfPHI