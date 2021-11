Biden pide unidad a los demócratas tras la derrota en Virginia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, imploró este martes a los demócratas que se mantengan unidos para poder retener el control del Congreso en las elecciones del año que viene, después de la derrota de su partido en los comicios para la Gobernación de Virginia.

Biden participó en una conferencia virtual con el Comité Nacional Demócrata (DNC, secretariado del partido) una semana después de que el candidato de su formación a gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, perdiera sus elecciones en ese estado clave.

"Mi mensaje es este: tenemos que recordar lo que nos llevó a la Casa Blanca. Ganamos en 2020 como un partido unido, quizá más que nunca. Ahora, mirando a (las elecciones legislativas de) 2022, tenemos que mantenernos unidos", dijo Biden a los miembros de su partido.

"Tenemos que recordar lo que el pueblo estadounidense nos envió aquí a hacer, para hacer que sus vidas sean mejores", agregó.

Las divisiones entre las alas moderada y progresista del Partido Demócrata retrasaron hasta el pasado viernes la aprobación de la ley de infraestructuras valorada en 1,2 billones de dólares que propuso Biden, que el mandatario tiene previsto firmar en los próximos días.

President @JoeBiden’s Bipartisan Infrastructure Deal is ready to:



🏗️ Create good-paying, union jobs

📈 Grow our economy

🏘️ Invest in communities that have too often been left behind

🌎 Fight the climate crisis