Al menos tres heridos en un ataque con cuchillo en un tren de Alemania

Varias personas han resultado heridas este sábado en un ataque con cuchillo en un tren que hacía el trayecto entre las ciudades alemanas de Ratisbona y Nuremberg, en el sur del país, según ha informado la Policía.

Fuentes del diario Bild precisan que hay tres heridos, dos en estado grave, aunque sus vidas no corren peligro. El atacante, de 27 años de edad, ha sido detenido.

El tren se encuentra ahora mismo detenido en la ciudad de Seubersdorf -- en el estado de Baviera -- a la espera de que se aclare la situación.

Injuries in a knife attack on a train in Germany: Knife attack in the ICE from Regensburg to Nuremberg! - Several people injured.There was a knife attack on an ICE between Nuremberg and Regensburg. Several people were injured,the police said. The train is currently in Seubersdorf pic.twitter.com/TkMDisFmDw