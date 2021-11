Biden critica a China y Rusia por su nulo compromiso contra el cambio climático

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha señalado abiertamente a China y a Rusia por la vaguedad del acuerdo alcanzado en el G20 este domingo para luchar contra el cambio climático y que incluye un compromiso para lograr la neutralidad en las emisiones de CO2 para mitad de siglo.

"Esta decepción tiene que ver con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, también China, básicamente no estaban en ningún compromiso para combatir el cambio climático", ha afirmado Biden en rueda de prensa tras el cierre de la cumbre del G20, celebrada en Roma.

"Y hay una razón por la que la gente debería estar decepcionada por ello. Yo mismo me siento decepcionado. Pero lo que hemos hecho, la aprobación de varias cosas como el fin de los subsidios al carbón, suponen un compromiso, para todos", ha añadido.

El mandatario estadounidense ha destacado el compromiso de Washington con la lucha contra el cambio climático y lo ha vinculado con su plan 'Build Back Better' de impulso económico y el plan de inversiones en infraestructuras que debe aún aprobar el Congreso.

