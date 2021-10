Israel acusa a seis oenegés palestinas de "participar en acciones terroristas"

Israel acusa de terrorismo a seis oenegés palestinas por los derechos humanos, lo que ha supuesto un golpe duro para la sociedad civil palestina. El Gobierno del primer ministro israelí, Naftali Bennett, se aleja así del perfil moderado y de bajo nivel que había adoptado con la causa palestina y señala a las principales organizaciones humanitarias de formar parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista por Israel. De forma unánime, y con el apoyo de instituciones internacionales, las oenegés han decidido no amedrentrarse y continuar con su trabajo.

“Israel está profundamente preocupado por el trabajo que hacemos”, ha apuntado Sahar Francis, directora de Addameer, una de las oenegés acusadas de terrorismo. “Hemos desarrollado el discurso usado para abordar esta ocupación; comenzamos a utilizar términos como ‘apartheid’ y ‘Corte Penal Internacional’”, ha añadido. Estas seis entidades son críticas con el Estado de Israel y también con la Autoridad Palestina. A su vez, han exigido una investigación por crímenes de guerra a altos cargos civiles y militares israelís frente al Tribunal Penal Internacional.

The designations represent an unprecedented & ominous attempt by the Israeli occupying authorities to silence and criminalize Palestinian CSOs that challenge Israel’s prolonged military occupation, entrenched settler-colonization & apartheid of Palestine. https://t.co/1qLzqo18lQ pic.twitter.com/ZZaKswnxha

Addameer, organización en apoyo de los miles de presos palestinos languideciendo en cárceles israelís, está acusada de terrorismo junto a la oenegé por los derechos humanos Al-Haq, el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Defensa Internacional por la Infancia de Palestina, el Comité de la Unión del Trabajo Agrario y la Unión de los Comités de Mujeres Palestinas. Al-Haq, por ejemplo, actúa como consultora de la ONU. Esta acusación podría extender la inculpación de financiar el terrorismo hasta las Naciones Unidas.

Según el Ministerio de Defensa israelí, estas organizaciones “operan de forma encubierta en ámbitos internacionales, disfrazadas como organizaciones de la sociedad civil, aunque son una rama de un grupo [el FPLP] cuyo objetivo es destruir Israel y participar en acciones terroristas”. Aunque la cartera dirigida por Benny Gantz aún no ha aportado pruebas de estas acusaciones. Por su parte, la decisión israelí ha tomado por sorpresa a Estados Unidos y a Europa.

"The history of human rights advocacy and defense, from Africa to Latin America and other corners of the globe, have shown that the means and methods of the oppressor have no limits" #StandWithThe6 https://t.co/eGlT0iGnV0 pic.twitter.com/MKvuC94EYp