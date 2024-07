Las consecuencias de cómo, y para quién, están creados los coches: "Mi cinturón de seguridad intenta estrangularme"

"A veces me encuentro con cosas en mi vida diaria que me frustran, porque es como si los diseñadores hubieran olvidado que las mujeres también usan sus productos. Por ejemplo, ¿por qué los coches nunca tienen un buen lugar para colocar el bolso para que no vuele por todos lados cuando hay un frenazo brusco?", pregunta una usuaria en un hilo de la red social Reddit.

"Mi cinturón de seguridad intenta estrangularme cada vez que he frenado bruscamente porque mi coche está diseñado para un hombre de estatura media (y eso son más de 20 centímetros más que yo). El espacio para el bolso es lo que menos me preocupa", responde otra. No es solo eso, dice una tercera: "Hay muchos coches que no puedo conducir por mi baja estatura. Tengo problemas para alcanzar los pedales y, al mismo tiempo, tengo el asiento lo suficientemente elevado como para poder ver los coches que tengo delante".

Por lo general, vivimos en un mundo en el que se ha utilizado a los varones como modelo universal para invenciones que, en cuestiones como la conducción, tienen consecuencias para ellas. En su libro La mujer invisible: Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres, la escritora y activista, Caroline Criado Pérez denuncia que la brecha más grande en el diseño de muchas de las creaciones se debe a un sesgo de género. Este, indica, viene por excluir del proceso creativo datos e información relevantes que terminan afectando a las mujeres.

Menos accidentes, pero más riesgos

¿Hasta qué punto? Pues según numerosos estudios a lo ancho y largo del planeta está más que demostrado que mientras que los hombres tienen más probabilidades de sufrir un accidente automovilístico, ellas tienden a experimentar resultados más graves. Ese es el resumen de las estadísticas.

Por ejemplo, un estudio del Centro de Biomecánica Aplicada de la Universidad de Virginia también reveló que ellas cuentan con un 73% más de probabilidades de sufrir lesiones graves en un choque frontal que los hombres en las mismas circunstancias. También tienen un 71% más de probabilidades de sufrir lesiones moderadas, incluso cuando los investigadores controlan factores como la altura, el peso, el uso del cinturón de seguridad y la intensidad del accidente. Y todo tiene que ver con cómo está diseñado el coche y para quién.

"Ignorar las particularidades anatómicas y biológicas de las mujeres para probar la seguridad de los coches es uno más de los múltiples ejemplos que ilustran las afectaciones concretas que padecen las mujeres al vivir en un mundo diseñado por y para hombres", explica en un artículo Gina Diez Barroso, fundadora de Dalia Empower, un movimiento enfocado en ayudar a cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de las empresas.

Problemas con las posiciones

Otro estudio, The Crash Test Bias: How Male-Focused Testing Puts Female Drivers at Risk, encontró que, en cuanto al uso del cinturón de seguridad, las mujeres conductoras (o pasajeras delanteras) tienen un 17% más de riesgo de perder la vida en un accidente automovilístico que los hombres de la misma edad y en las mismas circunstancias.

Además, las mujeres suelen sentarse más adelante cuando conducen. Lo hacen así porque, por regla general, son más bajas. "Tenemos que acercar más las piernas para alcanzar los pedales y erguirnos para ver bien por encima del salpicadero. Sin embargo, esta no es la 'posición de asiento estándar', han observado los investigadores. Las mujeres mujeres conducen "mal colocadas". Y esta desviación deliberada de la norma significa que corremos un mayores riesgo de sufrir lesiones internas en choque frontales", apunta Criado Perez. Asimismo, señala que el ángulo de las rodillas y caderas al alcanzar con las piernas más cortas los pedales también hacen que las piernas sean más vulnerables. Vamos, que todo mal.

Después de leer el libro de Criado Perez, Tim Nutbeam, consultor de Medicina de Urgencias en los Hospitales Universitarios de Plymouth, analizaron datos de 70.027 pacientes ingresados en importantes centros y unidades de Traumatología del Reino Unido entre 2012 y 2019. Descubrieron que aunque ellos tenían más probabilidades de verse involucrados en accidentes graves y ser ingresados en el hospital, el 16% de las mujeres quedaron atrapadas entre los restos del accidente, frente a solo el 9% de los hombres.

La investigación servía para pedir la inclusión de muñecos de prueba de choque biológicamente más precisos en las simulaciones de colisiones de vehículos, de forma que se investigara su impacto en las mujeres.

Insultos a las mujeres

En España, el estudio Coches seguros para todos. Análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva de género (2012-2021), de la Fundación Línea Directa vio que las mujeres tienen un 22% más de posibilidades de sufrir lesiones en la cabeza, un 45% más en el cuello, un 25% más en el pecho y un 80% más de posibilidades de sufrir lesiones en las piernas.

Para los autores, que ellas hayan sido olvidadas en los tests de seguridad por parte de la industria responde a razones "históricas": hay más conductores hombres (sobre todo en edades más avanzadas) y conducen más kilómetros.

Pese a que todo juega en su contra, el estudio realizado por la Fundación Línea Directa mostró que uno de cada cinco automovilistas hombres (de una encuesta a 1.700 conductores) reconoció haber insultado a una conductora aludiendo a su género.