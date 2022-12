María y Vanessa Elizabeth, últimas víctimas mortales por violencia de género

María tenía 67 años, estaba enferma de esclerosis múltiple y alzhéimer y vivía en el barrio madrileño de Vallecas. Vanessa Elizabeth tenía 56 años y era británica, pero vivía en Mazarrón (Murcia). Ambas han sido asesinadas por sus parejas en la última semana y sus crímenes elevan a 40 el número de feminicidios perpetrados en el ámbito íntimo en lo que va de 2022 y a 1.173 la estadística que comenzó a elaborarse en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmaba esta semana que ambas mujeres habían denunciado por maltrato a sus parejas: en 16 de los 40 asesinatos por violencia machista constaban denuncias contra los presuntos agresores, un 40 % de los casos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a estos últimos crímenes y ha denunciado que esta violencia es "insoportable" y necesita unidad para su erradicación.

"Un caso atroz"

María estaba enferma de esclerosis múltiple, EPOC y alzhéimer, era una persona dependiente a cargo de su marido, de 68 años. El pasado 29 de noviembre, María se cayó en su casa y no fue ni socorrida ni atendida por su pareja. Tras cinco días de agonía, murió el pasado día 4 de diciembre. Cuando los servicios de emergencias acudieron a la casa, avisados por el presunto homicida, encontraron a la mujer ya muerta en unas condiciones "lamentables".

El hombre, en prisión provisional, está acusado de homicidio y omisión del deber de socorro.

María, madre de dos hijas mayores de edad, se fue hace tres años a vivir con una de ellas a Sevilla. Tanto la hija como la madre presentaron denuncias contra el hombre, pero la convivencia se reanudó tiempo después.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, explicaba así la crudeza de este crimen: "Es un caso atroz. Desde el primer momento es absolutamente conmovedor. Es uno de los casos más terribles que he vivido. Cuando encima es una mujer enferma con dependencia, el sufrimiento que ha tenido que pasar me parece absolutamente desolador. La Comunidad de Madrid, con sus servicios especializados de grandes dependientes, no tenía ninguna referencia sobre este asunto y del Ayuntamiento de Madrid estamos esperando si tienen información".

Al confirmarse la naturaleza machista del crimen, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha alertado de que en fiestas, muchas mujeres pueden estar expuestas a más riesgo de violencia y ha pedido la implicación de la sociedad para ayudarlas. "Si conoces a una mujer que pueda estar sufriendo violencia machista, puedes tenderle la mano", ha dicho.

"El sistema falla"

También Vanessa Elizabeth había denunciado a su pareja por maltrato, hasta en cinco ocasiones. La madrugada del pasado domingo, el hombre la mató presuntamente de un golpe en la cabeza en el exterior de su vivienda en Mazarrón (Murcia).

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, destacó tras confirmarse la naturaleza machista del crimen que se deben reconocer los fallos del sistema.

"Hay que admitir que en ocasiones el sistema falla y debe mejorar la protección cuando constan 5 denuncias entre 2007 y 2014 y en 2022 él la agrede. Nunca es suficiente", escribió Rosell en Twitter.

Por su parte, la ministra de Igualdad incidió en que se deben "seguir doblando los esfuerzos desde todas las instituciones, trabajar desde la plena unidad y disponer de todas las herramientas posibles para proteger a todas las mujeres" y "llegar siempre a tiempo".