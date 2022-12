Las organizaciones LGTBI marcharán juntas por primera vez para presionar al PSOE por la ley trans

Dos personas envueltas en la bandera trans se abrazan a las puertas del Congreso de los Diputados. / EFE/Mariscal

La paciencia se ha agotado en el colectivo LGTBI: la preocupación por el destino de la ley trans ha llevado a las distintas federaciones y asociaciones LGTBI y trans a unirse. El día 10 de diciembre marcharán juntas por primera vez por las calles de Madrid para exigir al PSOE que no recorte los derechos introducidos por el Gobierno en el texto legal.

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Federación Plataforma Trans, Chrysallis Asociación de Familias Infancia y Juventud, Fundación Triángulo, Cogam, No binaries España, Kifkif migrantes y refugiados LGTBI y No es Terapia llaman conjuntamente a la participación en una manifestación que saldrá de la Glorieta de Carlos V de Madrid la tarde del sábado 10 de diciembre. Su propósito, exigir al PSOE "que no recorte los derechos humanos de las personas trans" en la ley.

La postura del PSOE en torno a la ley trans preocupa a los colectivos LGTBI, que temen que se reduzcan los derechos de los menores trans en la tramitación parlamentaria de la norma. A pesar de que los socios de Gobierno pactaron un texto en el Consejo de Ministros, finalmente los socialistas, alegando seguridad jurídica, han optado por presentar diversas enmiendas para exigir, entre otras cuestiones, que los menores de 14 y 15 años necesiten autorización judicial para solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil, un extremo que rechazan de plano los colectivos.

"Exigimos al partido socialista que respete los derechos aprobados en Consejo de Ministros y deje de utilizar a nuestra infancia como arma arrojadiza en sus contiendas políticas. Estamos hablando de la vida de menores, por favor, dejen de jugar con nuestras vidas", ha subrayado la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil. A su juicio, inseguridad es "la que viven actualmente al estar expuestos a violencias amparadas por un Estado que les niega y les invalida".

Desde la Federación Plataforma Trans, Mar Cambróllé, ha denunciado que el PSOE está sometiendo a las personas trans a un "chantaje" con sus derechos. "Todas las entidades trans y LGTBI del Estado nos hemos unido llamando a la movilización en las calles para exigir al PSOE que, de una vez por todas, cese en su empeño de recortar nuestros derechos", ha dicho.

Esta tarde se reúne por primera vez en el Congreso de los Diputados la ponencia que habrá de decidir el contenido final de la ley trans.