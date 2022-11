Igualdad sale al rescate de un centro pionero para mujeres maltratadas en Madrid

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. / EFE/ Rodrigo Jiménez

Hace 31 años, cuando la sociedad española aún consideraba que la violencia de género era una asunto privado y no un problema de Estado, abría sus puertas en Madrid el primer centro de recuperación de mujeres maltratadas. Tras tres décadas de atención integral a las víctimas y a sus hijos e hijas, la falta de financiación ha puesto en riesgo su futuro. Para garantizar su "supervivencia", el Ministerio de Igualdad ha incluido una subvención directa en los Presupuestos Generales del Estado.

"Se le dota para su supervivencia porque es un servicio del que no podemos prescindir", explicaba la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, durante su comparecencia parlamentaria para informar de las partidas presupuestarias de su departamento.

Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las competencias en materia de asistencia social ha tenido un impacto directo en los fondos que recibe este recurso de ayuda a mujeres maltratadas, hecho por el que ha intervenido Igualdad.

El Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM), dependiente de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, recibirá en 2023 una subvención directa del Ministerio de Igualdad por el importe de 300.000 euros.

Considera este departamento que la Comunidad de Madrid no ha estado a la altura para garantizar la viabilidad de este proyecto pionero. "No ha asistido como creemos que debería al primer centro de recuperación integral para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, que lleva abierto desde 1991 en Coslada", indicaba la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Fuentes de Igualdad insisten a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "la obligación de mantener el centro y a sus víctimas era y es de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a pesar de la interlocución que se ha mantenido con la Directora General, Patricia Reyes, no han tenido a bien hacerlo".

Desde la Comunidad de Madrid sostienen que nunca han destinado una subvención directa al funcionamiento de este centro ni lo van a hacer, pues la región dispone de una red de centros públicos de atención a las víctimas de violencia de género.

Añaden estas fuentes que la región sí ha otorgado ayudas a proyectos sociales de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas con cargo al 0,7 % del IRPF, pero para programas específicos que no tienen que ver con el centro de recuperación de víctimas. Son alrededor de 60.000 euros los que la Federación recibe de la Comunidad de Madrid.

Ayuda procedente del 0,7 %

Desde Igualdad subrayan que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que el Estado carece de competencias en materia de asistencia social, pues son exclusivas de las comunidades autónomas. "Por ese motivo no resulta posible seguir financiando programas que impliquen asistencia social directa", precisan.

Sin embargo, el Ministerio de Derechos Sociales puede destinar fondos a programas específicos, de forma excepcional y restringida, de las ayudas del 0,7 % del IRPF. Es precisamente mediante esta vía por la que el centro recibirá una partida adicional que superará los 315.000 euros correspondientes al ejercicio de 2022, informa Derechos Sociales. Esta partida, "pendiente de resolución provisional", pasará a resolverse próximamente.

Las fuentes de Igualdad consultadas añaden que el centro de recuperación podrá optar además a recibir subvenciones específicas por desarrollar proyectos de investigación que "profundicen en el conocimiento de todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito".

Recuperación integral

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, agradece "infinito" a Igualdad la "rápida respuesta" a su petición de ayuda.

"Estamos muy contentas de que Igualdad haya destinado 300.000 euros, pero tenemos que decirle al ministerio que con ese dinero no podemos hacerle frente a los gastos del centro", indica Pérez del Campo.

Se queja además la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas también de que la Comunidad de Madrid "inexplicable e inadmisiblemente" haya rebajado las partidas destinadas a la Federación.

La presidenta de esta federación indica que los gastos superan los 800.000 euros anuales, que se destinan a pagar a un equipo de 15 trabajadoras (psicólogas, trabajadoras sociales, cocineras, gobernantas...) que atienden a las víctimas y a sus hijos e hijas.

Son 25 las mujeres que viven en el centro con una treintena de niños y niñas y la estancia para su recuperación va de 18 a 24 meses. "El centro carga absolutamente con todos sus gastos", cuenta Pérez del Campo.

"No es una casa de acogida , sino un centro de 3.500 cuadrados con un programa de recuperación integral de la violencia de género. Una recuperación integral no baja de un año y medio. El maltratador lo primero que hace es crear dependencia en la víctima, no se acerca dando golpes, la termina haciendo creer que sin él ella no es nadie. Hay que ayudarla a recuperar una identidad propia y autónoma capaz de salir por sí misma de cualquier conflicto que se presente. Se tarda mucho en conseguir porque llegan muy deterioradas y sobre todo muy dependientes", cuenta.

