Carla Antonelli abandona el PSOE por una "profunda decepción" con la tramitación de la ley trans

La política socialista Carla Antonelli abandona la militancia en el PSOE por una "profunda decepción" con la tramitación de la ley trans.

Antonelli, primera diputada trans de la democracia, ha solicitado su baja del partido con "inmenso sufrimiento y profundo dolor" después de 45 años pidiendo el voto para la formación socialista.

La razón, la forma en la que se está tramitando la ley trans y LGTBI en el Congreso de los Diputados. En concreto, la "maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la ley", ha dicho en sus redes sociales.

(1) Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el @PSOE, No en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida.