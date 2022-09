Siofra O'Leary será la primera mujer presidenta del Tribunal de Estrasburgo

La jurista irlandesa Siofra O'Leary se convertirá el próximo 1 de noviembre en la primera mujer que ejercerá la presidencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde su creación en 1959 al sustituir al islandés Robert Spano.

El TEDH anunció en un comunicado la elección este lunes de O'Leary, que tiene 54 años y lleva en Estrasburgo desde el 2 de julio de 2015 como jueza en representación de su país.

Síofra O’Leary, judge in respect of Ireland, has been elected President of the European Court of Human Rights.



#ECHR #HumanRights