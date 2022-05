Tierras negras del patriarcado

1 Se lee en minutos



EFE/Manuel Lorenzo

¿Hacia dónde miráis? Tú, el de la mochila. Y tú, la de los cascos. O tú, el del skate. No tenéis ni 18 años y vuestra mirada se ha extraviado en un pasado que denostábamos. Y con qué ánimo lo pisoteamos. Soñábamos que vosotros ya no. Que creceríais de otro modo. Que los pasos avanzados ya no tenían retorno. De verdad que lo creímos. ¡Zas! Rotos los amarres de ese puente hecho de dolor y lucha. Adiós a las tierras negras de ayer. A las puertas cerradas, a las mujeres en las ventanas y las calles para ellos.

El último informe de violencia de género del Instituto Nacional de Estadística señala que los adolescentes son el grupo de edad en el que más ha aumentado el número de denunciados y de víctimas. Un dato que se suma a otros que alertan de la regresión. El machismo quiere enredarse en los pasos de los adolescentes, cautivar su mirada.

El puente sigue en pie, y ahora se recorre en dos direcciones. ¿Cómo no hemos sabido transmitir el ánimo para avanzar? Felicidades a quienes ridiculizan las reivindicaciones feministas, a quienes diseminan su discurso de odio, a quienes cuestionan los derechos adquiridos y luchados, a quienes estigmatizan a las víctimas del patriarcado. Sean las que sean. Vuelven las tierras negras.

