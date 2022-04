Risas liberadoras

2 Se lee en minutos



Las creadores de ’Deforme Semanal Ideal Total’, Isabel Calderón y Lucía Lijtmaer. / EPC

La maravillosa señora Meisel, la serie de Amazon Studios estrenada en noviembre de 2017, cuenta la historia de una acomodada ama de casa estadounidense de finales de los años 50 con un talento poco común para la comedia. Ese descubrimiento personal supone para ella una revolución vital. La señora Meisel, tan modosa y pulcra, es capaz de hacer reír casi a cualquiera, hombres y mujeres, su don para la risa funciona como una puerta hacia el autoconocimiento, le hace tomar conciencia de su propio valor y la empuja a reivindicar su libertad personal.

Dicen que el tiempo todo lo cura. La risa también es una buena medicina, para quien la recibe y para quien la administra, siempre que sea inteligente y no se aproveche de la debilidad ajena, porque lo contrario no es broma, es escarnio. La risa es liberadora.

Las mujeres han tenido que soportar estoicamente las bromas machistas de sus congéneres masculinos. Hasta hace unos años el humor era monopolio de los varones. Ellas, se decía, no estaban dotadas para la comedia, no tenían tanta gracia y si la tenían era porque se ponían en el papel de infelices catetas o ingenuas.

Ahora una generación de cómicas, entre la veintena y la mediana edad, triunfa en los escenarios, en espectáculos en vivo, en el cómic, en las redes sociales, en los formatos audiovisuales y ya no queda más remedio que asumirlo: si antes no había cómicas era o bien porque las mujeres no tenían ni ganas ni tiempo ni fuerzas para hacer bromas o porque a los hombres no les interesaba escucharlas y verse caricaturizados por ellas. En cuanto se han abierto canales alternativos a través de los que pueden expresarse, las mujeres se han adueñado de las risas, con un humor cargado de ironía, descarado y muy combativo.

Susi Caramelo, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, Carolina Iglesias y Victoria Martín, Henar Álvarez, Valeria Ros, Silvia Abril y Toni Acosta, Elsa Ruiz, Patricia Espejo, Carolina Noriega, Pilar de Francisco, Eva Soriano, Virginia Riezu, Ana Morgade, Eva Hache, Esther Gimeno, Sil de Castro, Maru Candel, Charlie Pee, Asaari Bibang, Martita de Graná, Inés Hernand, Esperansa Grasia, Paula Púa, Moderna de Pueblo, Car de Lorenzo, Patricia Galván, Nuria Jiménez, Vera Montessori, Raquel Sastre, Patricia Sornosa, Odei Fernández, Coria Castillo, Silvia Sparks, Lucía Lamas, Bianca Kovacs, La Prados...

Ahí va una buena lista para iniciarse en el humor femenino y descubrir de qué se ríen las mujeres de hoy.

