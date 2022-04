Odiseas femeninas

espíritu wanderlust:

Emilis Serrano de Wilson (1834-1923). Española, periodista, escritora y traductora

Viajes América y Europa

"Los libros me enajenaron hasta tal punto de olvidarme de todo lo que no era leer, dándose el caso de renunciar a paseos y a otras distracciones por entregarme a mi pasión favorita. Nada influyeron en mí las reflexiones paternas y las suaves palabras de mi madre para moderarla"

se queda viuda con 18 años

Sophia Lane Poole, británica, 7 años en Egipto (1804-1891). Separada de su marido. 1842. Orientalista y escritora.

"No es fácil para una mujer explorar el interior de la gran pirámide". Se sumergió en la vida de las mujeres egipcias. Atuendo tradicional egipcio, incluido el velo de cuarpo entero

Ida Pfeiffer (1797-1858), austríaca, exploradora y escritora, dos viajes al rededor del mundo. Islandia

"Y tú, querido lector, ruego disculpes mi amor por la aventura (...), que a ojos de muchos no concuerda con lo que se espera de mi sexo"

"Del mismo modo en que el artista siente el incontenible deseo de pintar y el poeta de dar rienda a sus pensamientos, yo salí corriendo, impelida por un anhelo irrefrenable de descubrir el mundo"

cuidados, ausencia del marido y poco dinero. Empezó a viajar a los 45 años. Tierra Santa, Líbano, Siria, Egipto, Italia. Islandia de punta a punta. Dos vueltas al mundo

riesgo tribu de Sumatra que se decía que era caníbal: soy demasiado vieja para que alguien quiera comerme". Sociedad Geográfica Francesa

la larga falda se empapaba con el agua que cubría la hierba

Eliza Scidmore y Japón. Estadounidense (1856-1928). Periodista, fotógrafa y escritora

Le debemos el uso del término tsunami. Vivió en Alaska, enamorada de Japón

The New York Times, The Washington Post, primera mujer en escribir para National Geographic

Fotografías con sus artículos, las coloreaba

Isabella Bird y Hawái (1831-1904), británica. Exploradora, fotógrafa y escritora

terapéutico, espalda e insomnio

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, el oeste americano, Japón, Hong Kong, Ceilán, China, Corea, Egipto, Europa, India, Turquía, Kurdistán, PErsia, Tíbet...

espíritu liberasdo de las ataduras físicas y morales vigentes en la época

alegato en favor de la diversuidad y de la libertad de las mujeres. Imbuida del espíritu del mar

Alexandra David-Néel y el Tíbet (1868-1969). Francesa. Exploradora, antropóloga y escritora. Varios años en Asia

2.000 kilómetros a pie por el Himalaya. Pasando hambre y frío para llegar hasta Lhasa

cabezonería viajera, 14 años viajando

Acceso vedado a cualquier extranjero. Adoptó apariencia de mujer tibetana, con postizo de pelo de yak para hacerse unas trenzas. Mendicidad su modo de vida, grandes apuros. Renovó su pasaporte antes de fallecer a los 100 años

controles británicos y chinos le habían cortado el paso: hechos parecidos son una verdadera provocación para los viajeros

India, Indochina, Grecia,

"la aventura será mi única razón de ser"

Noticias relacionadas