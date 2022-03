El PP valenciano rechaza impulsar una ley de "violencia intrafamiliar" y derogar la de género como pide Vox

Los diputados del PP Jorge Bellver, Miguel Barrachina y Elena Bastidas.

"Hay determinadas líneas rojas que no se van a traspasar". La portavoz adjunta del PP en las Cortes valencianas, Elena Bastidas, marcó este martes distancias con la filial de la ultraderecha en la Comunidad Valenciana y evidenció que su partido no apoyará la controvertida moción que Vox llevará a la próxima sesión plenaria. Se trata de una proposición para derogar la ley integral de violencia de género nacional y autonómica y que se dicte en su lugar una ley de violencia intrafamiliar "que proteja a todos por igual". Se da por hecho que ningún grupo del arco parlamentario respaldará la petición. Tampoco los populares, que se encuentran en un momento de redefinición de sus relaciones con los de Santiago Abascal a nivel nacional, sobre todo, desde que rompieron el hielo al rubricar su primer pacto para compartir gobierno, el de Castilla y León.

Bastidas, que ostenta el cargo de vicesecretaria de Política Social del PP en la Comunidad Valenciana, se desmarcó de la línea ideológica de la ultraderecha y no solo eso, sino que erigió a su partido en abanderado de las políticas contra la violencia de género, al asegurar que fue la formación que impulsó un pacto de Estado contra la violencia machista que, precisamente, "no apoyó Podemos". Los populares quieren así marcar distancias con Vox en todo lo que concierne a las iniciativas y leyes para tratar de proteger a las mujeres, aunque no cierran la puerta a impulsar una norma sobre violencia intrafamiliar que, no obstante, coexistiría con la de violencia machista. Es exactamente lo que ha ocurrido en el Parlamento castellanoleonés, donde el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a aprobar esa nueva ley en el acuerdo de gobierno firmado con Vox. Esa es una puerta que, a priori, tampoco cierran los populares valencianos, que apuntan que son dos normativas distintas y una no tendría por qué anular la otra. Con todo, defienden que ese debate ni si quiera está encima de la mesa, aunque a nadie se le escapa que todas las encuestas auguran que si el PP tiene alguna opción de recuperar la Generalitat sería, en cualquier caso, con el apoyo de Vox. "Ni en Castilla y León, ni en la Comunidad Valenciana ni en el ámbito nacional jamás se traspasarán líneas rojas que para nuestro partido son sagradas en materia de protección de las mujeres", recalcó Bastidas.

En lo que sí parecen presentar posturas más cercanas los populares y la ultraderecha es con respecto a una hipotética reducción del número de diputados en las Cortes valencianas, al hilo de lo que han acordado, precisamente, el PP y Vox en la Asamblea de Madrid para rebajar el número de escaños de 136 a 91. A ese respecto, el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Miguel Barrachina, defendió que "la reducción de la grasa en la administración valenciana es indispensable", con lo que garantizó que su grupo está a favor de medidas que supongan "reducir gasto político para poder bajar impuestos".

"Los chiringuitos se reproducen en la administración de Ximo Puig a una velocidad extraordinaria", denunció Barrachina, quien puso el foco en las promesas de la vicepresidenta Mónica Oltra, cuando estaba en la oposición, de que cada conseller tendría solo dos asesores o de la reducción de consellerias: "Hoy hay 11 consellerias más el president y los asesores se acercan a 120", criticó. Además, recordó que esta iniciativa no es nueva puesto que ya el entonces presidente de la Generalitat Alberto Fabra se pronunció a favor de una reducción de 99 a 79 diputados en el Parlamento valenciano.

Sobre la posibilidad de reducción de diputados también se pronunció la síndica de Vox, Ana Vega, quien dijo que los diputados de las Cortes se podrían reducir "perfectamente" de 99 a 66.

Por parte del Botànic, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ironizó con que a la oposición esto le parezca una buena medida para bajar el precio de la energía en lugar de reducir "los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico". "Se están aprovechando del malestar de la ciudadanía", criticó.

En el pleno de la próxima semana, el PP presentará una iniciativa de apoyo al sector cerámico y azulejero de Castellón ante la escalada energética, exigirá la eliminación del Consell Valencià de l'Horta para destinar su gasto a los agricultores y preguntará al conseller de Movilidad, Arcadi España, por el cambio de los trenes que llegan de la Comunidad a Madrid de la estación de Atocha a la de Chamartín.

También volverán a cuestionar a la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, ya que este miércoles "comienzan a desfilar altos cargos por el Juzgado de Instrucción número 15, empezando por la mano derecha de Oltra: la directora general de Infancia".

Por su parte, la síndica de Cs, Ruth Merino, reclamó un plan contra la crisis que contemple eliminar los impuestos a la energía, adaptar el tramo autonómico del IRPF a la inflación, ayudas directas a los sectores afectados y apostar por las energías renovables.

Mascarillas en interiores

En materia sanitaria, el grupo naranja ha presentado una propuesta para que la Generalitat exija al Ministerio la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores, a excepción del transporte público, los centros sanitarios y residencias de mayores y en función de la situación epidemiológica.

Y Vox también pretende preguntar en el próximo pleno al vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, sobre la "ocupación ilegal" del parque público, ya que considera que "protege a los delincuentes".

Ante esta petición, la síndica de Unides Podem ha garantizado que Illueca comparecerá siempre que sea necesario y ha pedido diferenciar la ocupación de las familias en situación de vulnerabilidad. Ha reiterado además la propuesta del conseller de que el Gobierno permita a la Generalitat hacer uso de los inmuebles de la Sareb.

