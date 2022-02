¿Qué prometen los partidos a las mujeres de Castilla y León?

Los candidatos a presidir la Junta de Castilla y León tienen visiones distintas sobre corresponsabilidad y conciliación, aborto, educación sexual o violencia de género.

Dos partidos ni siquiera mencionan a las mujeres en sus programas electorales: Vox y Soria ¡Ya!

En Castilla y León viven casi 37.000 mujeres más que hombres. Ellas son el 50,8 % de la población y factor clave para frenar el fenómeno de la despoblación, ¿pero les dedican los partidos políticos que concurren a las elecciones de este domingo medidas prioritarias en sus programas electorales? ¿Qué promesas han hecho los candidatos -todos varones- con respecto al aborto, la corresponsabilidad de los cuidados, la violencia de género, la brecha salarial o la educación afectivosexual?

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha analizado los programas electorales de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones del 13F para evidenciar qué planean hacer para mejorar la vida de las ciudadanas que viven en los más de 2.000 municipios de Castilla y León.

A pesar de que las castellanoleonesas son mayoría, hay dos partidos que ni siquiera incluyen la palabra mujer en su programa, Vox y Soria ¡Ya! Tampoco mencionan la violencia de género. En el extremo contrario, Unidas Podemos habla expresamente de las mujeres en 85 ocasiones y el PSOE, en 79.

Conciliación en la España vacía de mujeres

En la comunidad con mayor dispersión territorial, la falta de oportunidades laborales y de servicios como guarderías, escuelas y transportes en los núcleos pequeños de población incide en la emigración de las mujeres jóvenes a municipios más poblados, lo que redunda en la masculinización, despoblación y envejecimiento del territorio.

Hay déficit de mujeres en los municipios más pequeños: dos de cada tres ciudadanos que emigran de los núcleos más pequeños son mujeres, un porcentaje alto de ellas con edades comprendidas entre los 16 y los 44 años. Como reconoce el Ministerio de Reto Demográfico, “hay una relación directa entre las causas y las consecuencias de la despoblación con la situación de la mujer en el medio rural”.

No es de extrañar, pues, que las medidas de conciliación -y en menor medida de corresponsabilidad- sean numerosas en los programas electorales de estos comicios del 13 de febrero.

El PP asegura que la enseñanza de 0 a 3 será gratuita de forma progresiva, empezando el próximo curso por los niños de dos años. Además, el programa Crecemos para cuidado de los más pequeños en el entorno rural no tendrá coste y promete que mantendrá abiertos los colegios que tengan escolarizados a partir de tres alumnos. Mencionan los populares que fomentarán la corresponsabilidad en el sector público.

Su principal rival, el PSOE, plantea ayudas directas y beneficios fiscales para las familias residentes en municipios rurales remotos que tengan que hacer frente a gastos para el acceso a escuelas infantiles, actividades extraescolares y centros de día de personas mayores. También aboga por la implantación progresiva de la escolarización gratuita y universal de 0 a 3 años y por la construcción de plazas públicas de escuelas infantiles en zonas rurales.

También Ciudadanos incluye la educación gratuita de 0 a 3 años además de una "red de guardería itinerante" a disposición de emprendedoras y trabajadoras del medio rural.

Unidas Podemos quiere aumentar el número de plazas públicas en escuelas infantiles de 0 a 3 años y las residenciales para personas mayores y establecer una red pública de cuidados que blinde el derecho a ser cuidado, a la conciliación y la corresponsabilidad.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) promete mejoras que favorezcan la vida familiar y laboral y que promoverá una política escolar de "centros abiertos" que garantice un horario amplio de mañana y de tarde con actividades extraescolares gratuitas.

La propuesta de Por Ávila es la creación de centros de lectoescritura y descanso para facilitar la conciliación en horario laboral, impulsar proyectos piloto de guarderías en centros de trabajo y la implementación progresiva de ayudas para priorizar la excedencia durante los 12 primeros meses de vida del hijo.

Vox asegura que convertirá a las familias en el centro de las políticas públicas, con ayudas directas progresivas por número de hijos, facilidades en el acceso a la vivienda y medidas de conciliación, medidas sin mayor concreción en su programa electoral.

El acceso al empleo

Las pocas oportunidades laborales disponibles en el mundo rural también favorecen la emigración de las mujeres jóvenes. ¿Qué proponen las formaciones políticas para mejorar el acceso al empleo de la población femenina?

El PSOE quiere fomentar proyectos tecnológicos para mujeres jóvenes y apoyar a la mujer rural con bonificaciones fiscales y ayudas que incentiven su contratación.

También ha diseñado un plan para promover la incorporación de la mujer al sector agrario y pretende aprobar una ley de igualdad salarial, una medida que recoge Podemos en su programa, formación que aspira a potenciar el emprendimiento de las mujeres y su incorporación a actividades agrícolas y ganaderas, así como una mayor su presencia en los órganos de decisión del campo, como las cooperativas.

El PP plantea un laboratorio de innovación social para el fomento del emprendimiento de mujeres jóvenes y dirigir el programa de empleo femenino a las mujeres que viven en el medio rural para favorecer su permanencia en los pequeños municipios.

Por su parte, Cs se compromete a que las mujeres constituyan el 30 % de los puestos del sector industrial y a aprobar un programa que incentive la titularidad de mujeres en explotaciones agropecuarias.

Favorecer el relevo generacional de las ciudadanas con discriminación positiva es la apuesta de UPL, mientras que Por Ávila incluye en su programa ayudas específicas a la creación de empresas e impulsar una línea de subvenciones para la inserción laboral de madres desempleadas.

Aborto

Un asunto sobre el que no se pronuncian la mayoría de los partidos es el aborto, a pesar de que Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde las mujeres tienen más dificultades para interrumpir un embarazo, pues son varias las provincias que no los practican. Tan sólo PSOE y UP abordan esta problemática.

Los socialistas prometen en su programa que garantizarán el acceso a este derecho en el sistema público de salud y que desarrollarán campañas de información y sensibilización en anticoncepción, salud y derechos sexuales y reproductivos de forma continuada y regular.

Por su parte, Podemos asegura que garantizará el cumplimiento de la ley del aborto de 2010 y asegurará la presencia de personal médico no objetor de conciencia suficiente para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en los servicios de ginecología y obstetricia de todas las provincias. Asimismo, la formación morada promete garantizar el acceso de las mujeres a todos los métodos anticonceptivos y el abastecimiento de la píldora contraceptiva de emergencia en todos los centros de atención primaria y de urgencias.

Por último, afirma que evaluará el alcance de la violencia obstétrica para establecer las medidas correctoras necesarias.

Sin mencionar el aborto de forma directa, Vox lo hace de forma velada al sostener que promoverá "la cultura de la vida para revertir el invierno demográfico".

Respaldo a la lucha contra las violencias machistas

El posicionamiento en contra de la violencia sobre la mujer es amplísimo de cara a estas elecciones, tan sólo no incluyen medidas al respecto el partido de extrema derecha y Soria ¡Ya!

La formación morada sugiere incluir en la ley autonómica todos los tipos de violencia sobre la mujer; establecer espacios seguros para las víctimas en centros sanitarios, ayuntamientos y cuarteles; establecer programas obligatorios de reeducación de agresores; aumentar recursos para las mujeres y niñas víctimas de la trata y la explotación sexual y permitir el acceso de las mascotas a las casas de acogida.

Los socialistas quieren adecuar la ley autonómica al contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aumentar en un 45 % la asignación de recursos humanos y materiales para luchar contra este problema, impulsar una red de centros de día de atención a las víctimas, priorizar el acceso de las maltratadas o agredidas sexualmente a los servicios públicos de salud mental e impulsar un plan de detección precoz de la violencia machista en centros escolares.

Mientras Cs propone una nueva ley contra la violencia de género y UPL se pone como objetivo acabar con la explotación sexual, desde el PP pretenden incluir la violencia digital y la vicaria en una nueva ley, reformar y modernizar los centros de acogida para mujeres, aumentar las ayudas a los huérfanos de la violencia de género y poner en marcha un programa piloto para atender a las víctimas de agresiones sexuales especialmente vulnerables.

Para prevenir la violencia contra las mujeres, Podemos, PSOE y Por Ávila prometen integrar la educación afectivosexual en el currículo educativo.

