'Couple Climbers': la pareja que defiende los derechos LGTBI desde las cumbres más altas del mundo

Jaume Peiró y Álex González son una pareja de jóvenes 'influencers' de la escalada que reivindican la diversidad desde los picos de las cordilleras

Se preparan para su primera gran expedición del año: viajan a África para coronar el Kilimajaro y el monte Kenia

Amparo Soria



La aventura se vive desde la cuna. Jaume Peiró tiene 21 años, nació y creció en la localidad valenciana de La Pobla de Vallbona. Su familia formaba parte de un Club de Montaña donde él no tardo en inscribirse y a los 15 años ya competía en escalada. Algo similar le ocurre a Álex González, un madrileño de 19 años cuyas actividades extraescolares se llevaban a cabo en rocódromos. Por eso no es de extrañar que, cuando se conocieron, buena parte de su relación ya estaba afianzada, al menos la que tenía que ver con hacer cumbres. De su unión y de su pasión nació el proyecto Couple Climbers: llevar la reivindicación de los derechos LGTBIQ+ a los picos más altos del planeta.

"Uno de los objetivos cuando creamos Couple Climbers era poder dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+ en el deporte. No hay referentes, no los hemos tenido y son necesarios, no todo el mundo puede vivir una relación con naturalidad", explicaba el escalador valenciano el pasado julio a LEVANTE-EMV mientras viajaba en tren hasta el Machu Picchu, en Perú, durante su última gran aventura.

Con la llegada del nuevo año, Jaume Peiró y Álex González vuelven a volar para seguir cumpliendo retos y objetivos. Esta vez, el destino de esta pareja 'influencer' es el continente africano: la cima del Kilimanjaro y dos cumbres del Monte Kenia, picos donde llevarán su pasión por la escalada y los derechos LGTBIQ+.

A la conquista de la cumbre africana

Según explica Peiró, el viaje comenzó ayer desde Madrid y con destino a Tanzania. "Después de un otoño lleno de trabajo, podemos decir bien alto que nos vamos de expedición, el primer gran viaje de 2022", señaló. Los escaladores requieren de muchos meses para planificar cada una de sus expediciones, que no siempre están ya realizadas. Como ya hicieran en Perú, en muchos casos son ellos los que abren nuevas vías en estas montañas a miles de metros sobre el nivel del mar, por lo que la planificación es esencial.

Jaume Peiró se prepara para su viaje a Kenia y Tanzania. /

Tras varios meses de preparación, han volado a Tanzania para su primera hazaña: escalar el Kilimanjaro, a 5.895 metros sobre el nivel del mar. "Es una aventura un tanto diferente a las que nos gusta llevar a cabo, ya que se trata de una experiencia muy comercial, nos encontraremos con muchísimas personas, pero no podíamos perder la oportunidad una vez allí de coronar la cumbre más alta del continente africano", explica Peiró.

Una vez hagan cumbre y desciendan, además de conocer lo que el tiempo les permita el país, comenzará la segunda parte del viaje. Viajarán en coche hasta Kenia, "donde empieza la aventura de verdad", señala Peiró. Allí llevarán a cabo -una vez más, si la meteorología y las condiciones lo permiten- la expedición de exploración al monte Kenia, a 5.199 metros sobre el nivel del mar.

Allí, el objeto es doble. Por un lado, atacarán la punta Nelión y después tratarán de acceder a la cumbre principal, la punta Batián, en estilo ligero; es decir, sin apenas herramientas ni instrumentos más que los imprescindibles. El resto se quedará en el campamento base donde se establezcan. "Si la motivación nos aguanta y todavía nos sobra tiempo, recorreremos diferentes parques nacionales del país tratando de redescubrir y aportar nuestro granito de arena a la escalada en este país", explicó Peiró.

El monte Kenia, en África, próxima cima de los Couple Climbers /

En total, la expedición a ambos países africanos durará 30 días y esperan cumplir con el propósito que siempre persiguen: "superarnos cada día y vivir una experiencia única", concluyó Peiró.

Apertura de una vía en Perú

Su último hito conseguido fue el pasado julio en Perú. La expedición duró seis semanas y lograron abrir una nueva vía en Chaupi Huanca, en la quebrada de Rurec. Este nuevo camino para los escaladores lo han llamado 'Big Fighter' (Gran luchador), en conmemoración a los niños y niñas que tienen cáncer, como es el caso del hermano pequeño de Álex.

El trabajo para abrir esta vía de 750 metros duró cuatro días y tres noches, que durmieron colgando, para conectar con la cumbre, una hazaña que antes intentó un grupo de Argentina y otro de Ecuador y no lograron acometer.

Hasta llegar a este punto, a más de 5.000 metros de altitud, se necesita invertir varias semanas de aclimatación. Por eso el campamento base lo establecieron en Hatun Machay, a 4.500 metros de altitud, desde donde hicieron otras expediciones para entrenarse hasta dedicarse a abrir la vía del 'Big Fighter'.

"Ha sido el trabajo físico y psicológico más importante de nuestra carrera, el que nos llena de más orgullo", afirmó Jaume tras hacer cumbre.

La pareja se ha consolidado a pasos agigantados en las redes sociales como creadores de contenidos para marcas que busquen tener ese valor añadido del apoyo a la diversidad. "Hacemos un llamamiento para que las compañías que apuesten por un futuro más igualitario trabajen con nosotros y apoyen nuestros proyectos", apunta el escalador valenciano.

Hasta ahora, esos proyectos les han llevado a Francia, Italia, Patagonia, Jordania, México, Marruecos, EE.UU o Canadá. En 2020 completaron la Integral de Peuterey, la arista más larga de Europa, con cumbre en el Montblanc.

