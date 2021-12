Irene Montero pide estar en alerta ante el aumento del riesgo de violencia machista en Navidad

Sólo durante este mes de diciembre han sido asesinadas cinco mujeres y un bebé de 11 meses en crímenes machistas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido a la ciudadanía que esté alerta ante el más mínimo indicio de violencia machista pues en las navidades aumenta el riesgo de sufrir agresiones. Isabel Infantes/Europa Press / Isabel Infantes/Europa Press

Llegan las festividades navideñas y, como en todo periodo vacacional, el riesgo de agresiones por violencia de género se incrementa. Ante este escenario, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido estar alerta ante el más mínimo indicio de maltrato. Sólo en diciembre han sido asesinadas cinco mujeres y un bebé de 11 meses en crímenes machistas.

"Vienen las Navidades y, como en toda época de festejos, como en toda época en la que aumenta la convivencia con los maltratadores, estamos ante un nuevo momento de riesgo", ha subrayado la titular de Igualdad este lunes en rueda de prensa, quien ha solicitado que se esté "alerta" ante "esa otra gran pandemia silenciosa".

Montero ha pedido a las administraciones, las instituciones y la ciudadanía que actúen ante el más mínimo indicio de violencia de género, a que tiendan la mano a las víctimas para una detección precoz del maltrato.

Las fiestas aumentan el riesgo de convivencia con maltratadores. Todas las instituciones y toda la sociedad debemos extremar las precauciones, tender la mano a cualquier mujer que sea víctima de violencia de género a nuestro alrededor. #nosqueremosvivas

La ministra ha asegurado que cualquier ciudadano puede ayudar a una víctima, ayudándola a llamar al 016, a ponerse en contacto con un centro de atención a la mujer, a dirigirse a la asociación feminista de su barrio o a acompañarla a su médico de cabecera o al pediatra de sus hijos para pedir ayuda.

"Que todas las mujeres de este país sepan que tienen derecho a recibir una atención especializada, apoyo emocional y psicológico, incluso sin la necesidad de poner denuncia. Que sepan que no están solas y que el conjunto de las instituciones y administraciones públicas somos responsables (...) No vamos a descansar hasta que no haya ni una menos y lleguemos siempre a tiempo en todos los casos", ha incidido.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha coincidido con la titular de Igualdad en que están "con el corazón en un puño y el aliento contenido ante las fechas navideñas", en las que se produce una mayor convivencia y una mayor presión sobre las mujeres, y más en tiempo de pandemia.

Cinco víctimas mortales en diciembre

En 2021, han sido asesinadas 42 mujeres por sus parejas o exparejas y seis menores por sus padres en crímenes vicarios. Sólo la semana pasada, la violencia de género acabó con la vida de cuatro mujeres y un bebé de 11 meses: Lorena, de 39 años; María Àngels, de 64; Eva (40) y su bebé de 11 meses; y una Elia, de 35 años.

En el caso de Eva y su bebé, el presunto agresor había sido denunciado por maltrato y tenía una orden de alejamiento. Además, la víctima alertó a la Guardia Civil de un quebrantamiento de la medida de protección y el instituto armado investiga qué pudo suceder.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado que esta víctima no contaba con un dispositivo de control telemático, herramienta eficaz para proteger a las mujeres en riesgo de sus maltratadores y ha solicitado que se revisen las órdenes de alejamiento sin dispositivo, de forma que se puedan detectar con mucha rapidez los posibles quebrantamientos.

Con gran dolor confirmamos oficialmente los asesinatos por #ViolenciaDeGénero de dos mujeres y una bebé en vísperas de las navidades. Nuestro apoyo a las familias destrozadas, y la petición de que en estas fiestas estemos alertas también a esta otra pandemia.#niunamenos

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha reconocido en rueda de prensa que aún existen grietas en la lucha contra la violencia de género y no se llega a tiempo para salvar a mujeres que incluso se habían acercado a las instituciones en busca de ayuda para salir del maltrato: "Sabemos que hay fallas, que el Estado tiene que hacer más esfuerzos".

En ese sentido, ha incidido en que el Ministerio tiene la obligación de señalar todo fallo que se produzca a la hora de proteger a una víctima y a la hora de reconocer que tiene que haber un esfuerzo aún mayor por parte de las instituciones.

Rodríguez ha adelantado que en las próximas semanas se enviará a las comunidades autónomas una guía con el objetivo de que puedan actualizar todos los protocolos de lucha contra la violencia de género, algunos de los cuales llevaban una década sin ser actualizados.

Violencia institucional

En la rueda de prensa del equipo de Igualdad para hacer un balance del año 2021 y explicar la ampliación de la contabilidad estadística de los feminicidios, Rosell ha destacado que España debe empezar de hablar de violencia institucional contra las mujeres: "Es un paso histórico y valiente que evidentemente necesita de un análisis sosegado, riguroso y también autocrítico en cuanto a funcionamiento de, entre otros, el poder judicial".

La delegada ha incidido en que es esencial dar formación especializada a todos los agentes que entran en contacto con las víctimas de violencia de género y ha reiterado que el Estado tiene una "diligencia debida" con las mujeres madres víctimas de la violencia machista que están sufriendo porque los maltratadores alejan a sus hijos de su lado.

Pide ayuda El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010. Todos los recursos contra la violencia de género.

