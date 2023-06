Génova reitera su apoyo a Mazón tras pactar con Vox: "Lo que ha hecho es garantizar la estabilidad"

Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, ayer en la reunión de la dirección del PPCV.

El debate en torno a los pactos con Vox, abierto en canal tras el primer gran acuerdo autonómico del 28M, el de la Comunidad Valenciana, no mueve al PP de su discurso principal para las elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo buscará un gobierno en solitario. Lo volvió a repetir Miguel Tellado, vicesecretario de Organización y hombre de su máxima confianza, en la mañana de este jueves: “Feijóo puede gobernar en solitario porque ya lo hemos demostrado en Andalucía”, aseguró en 'RNE'. Ayer mismo el líder conservador insistía desde Cantabria: "No me he movido de mi objetivo".

El reparto de consejerias autonómicas en la Comunidad Valenciana está listo: Vox ostentará la vicepresidencia con competencias de Cultura, además de las consejerías de Agricultura y Justicia e Interior. El acuerdo se precipitó después de que Vox apartara a Carlos Flores Juberías, buscándole un nuevo destino como cabeza de cartel por Valencia en el Congreso de los Diputados. Y sobre ese acuerdo, Tellado fue tajante: "En las elecciones se eligen representantes para finalmente elegir un gobierno que garantice la estabilidad politica e intitucional durante los próximos cuatro años. Y eso es lo que ha hecho Mazón y lo respetamos. Después confirmó con un "por supuesto" la supervisión y la autorización de Génova a ese acuerdo.

Tellado reprochó duramente al PSOE criticar sus acuerdos mientras "pactan con ERC y Bildu" en ayuntamientos "como veremos el sábado". "El PSOE no está autorizado para criticar la política de pactos. Lo digo porque antes de las elecciones les ofrecimos un pacto para que gobernara quien ganara y el Partido Socialista se negó", dijo el hombre fuerte de Feijóo.

"Lo tenía muy fácil en la Comunidad Valenciana para evitar que Vox entrara en el Gobierno. Y era respetar que gobernase quien ha ganado las elecciones. Si Mazón ha firmado un pacto con Vox es porque le ha obligado el PSOE", zanjó.

La afectación de estas alianzas a la campaña electoral, sin embargo, insistió Tellado, no impedirá que Feijóo busque evitar la coalición. "El PP se presenta para ganar las elecciones y para gobernar en solitario. Es una aspiración legítima y posible, porque lo hemos hecho siempre. Feijóo lo ha conseguido cuatro veces en Galicia y lo hemos demostrado en Andalucía". El vicesecretario de Organización lanzó un recado al PSOE: "Si el PP supera al PSOE en 40 o 50 escaños supongo, entiendo, que dejará gobernar a Feijóo".

La realidad es que el propio Feijóo, en plena resaca del pacto valenciano, recuperó su mensaje político desde Cantabria, donde acudió este miércoles a una junta directiva. “Lo dije y lo digo. Quiero una mayoría suficiente para gobernar. Ese vuelve a ser mi objetivo. Dije que el 28 de mayo habría una moción de censura y el 23 de julio la volverá a haber y será la definitiva”, afirmó.