Renfe responde con un aplaudido zasca a un usuario que quería comprar un billete a "Orense"

Atender las dudas y preguntas que los clientes plantean públicamente en redes sociales se ha convertido en una tarea primordial para algunas marcas y empresas. Es por eso que Renfe ha recibido miles de "me gusta" en Twitter tras su comentada respuesta a un usuario de esta red social, que mostraba su malestar con la compañía por no poder reservar un billete hacia "Orense". Una consulta pública que no ha terminado como esperaba para este cliente que, en un intento de cuestionar a la compañía ferroviaria, se ha llevado un zasca por parte de la cuenta oficial de Renfe.

Algunos turistas parecen no terminar de adaptarse a los nombres de algunas ciudades o municipios gallegos. No es la primera vez que las redes sociales recopilan el intento de algún visitante de castellanizar los lugares que vienen a conocer. Las dificultades para pronunciar correctamente Sanxenxo son un tema aparte, pero ahora parece que hasta Ourense se le atraganta a algunos.

En las últimas horas, Renfe se ha ganado el aplauso de algunos gallegos en Twitter a raíz de la respuesta que le dio a un usuario a raíz de una de sus consultas.

@Renfe intentando comprar un billete a Orense, la estación no está disponible, algún problema en la estación? pic.twitter.com/tDwRGI5Vxg — seamos más cívicos (@Pau59536232) 6 de junio de 2023

"Intentando comprar un billete a Orense, la estación no está disponible, ¿algún problema?", pregunta este usuario a Renfe acompañado de una captura de pantalla en la muestra que no encuentra ningún resultado en su búsqueda desde Sant Llorenç de Montgai.

La compañía de trenes ha querido resolver la duda de este usuario con un mensaje claro y conciso. "Buenas noches. Prueba a poner Ourense. Un saludo", una respuesta que se ha ganado el aplauso de muchos gallegos. "Grazas por respectar o nome oficial da cidade. Nestes días é case un acto de afouteza facer tal", añadió otra usuaria.

La respuesta pareció no gustar demasiado a su destinatario, que se ánimo a lanzar otra pregunta. "Esta vetado el castellano el la wed de la Red Nacional de Ferrocarriles de España? Estaría bien que uséis la lengua común, gracias". Un mensaje al que se sumaron también otros usuarios.