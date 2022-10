Una 'comisaría ilegal' de China en Santiago hostiga a compatriotas críticos con el régimen

China utiliza 54 oficinas, situadas en 21 países de los 5 continentes, para hostigar a emigrantes chinos disidentes y disuadirles de que retornen a su país, utilizando para ello métodos coercitivos, como la presión a familiares. Así lo documenta la ONG de derechos humanos Safeguard Defenders en su informe '110 Overseas', del que se han hecho eco medios internacionales como la revista estadounidense 'Newsweek' y la cadena británica BBC. Una de esas “comisarías ilegales” está en Santiago de Compostela, según la ONG, que señala, además, tres centros en Madrid, otros tres en Barcelona y dos en Valencia.

Safeguard Defenders, ONG formada por activistas e investigadores internacionales y con sede en Madrid, señala que estas oficinas fueron creadas por el gobierno chino para abordar el crimen transnacional y realizar tareas administrativas, como la renovación de permisos de conducir chinos y otros trámites civiles. Pero, según Safeguard Defenders, en realidad llevan a cabo “operaciones de persuasión” destinadas a coaccionar a los sospechosos de hablar en contra del régimen de Xi Jinping para que regresen a su país.

