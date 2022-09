Dormir en una casa hobbit en Galicia y sentirse como un personaje de ‘El señor de los anillos’

Las casas hobbit en Viveiro, Galicia. Instagram @experiencia_mitesoro

La serie de Prime Video ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’ ha vuelto a poner de moda a elfos, hobbits o hadas y hay un lugar en Galicia en el que te puedes sentir como ellos. Una vivienda hobbit, adaptada con comodidades y en un paraje espectacular en el que estar en contacto directo con la naturaleza.

¿No has pensado alguna vez cómo sería vivir en una casa hobbit? Pues ya lo puedes experimentar, no para siempre porque no están a la venta, pero sí para alquilar unos días y conocer de primera mano cómo es una vivienda semienterrada en lo alto de unas colinas y cubiertas de tierra y plantas.

El complejo cuenta con tres casas a elegir, todas con calefacción, cocina completa y aseos. Las tres viviendas se llaman El Faro del Norte, La Estrella de los Mares y La Sirena del Norte y están seguidas en lo alto del monte. La ubicación es en Galicia, en Viveiro, Lugo, y están rodeadas de naturaleza.

La experiencia es para poder estar en contacto directo con la naturaleza y poder hacer varias actividades, como montar a caballo, rutas a pie en bicicleta, subirte en una lancha o excursiones. Ahora la serie de Prime Video vuelve a poner de moda la ‘vida hobbit’ y en estas casas gallegas puedes sentirte como uno de ellos... ¿Cómo será un amanecer en un casa hobbit?

Noticias relacionadas