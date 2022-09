Un ciclista resulta herido tras una colisión con un loro en Nigrán / Faro de Vigo

S.D



Un loro y además reincidente ha sido el responsable de un aparatoso accidente en Nigrán que ha tenido como víctima un ciclista que aprovechaba la tarde de un jueves para practicar deporte.Aunque pueda parecer un choque menor, el ciclista tuve que ser asistido por los servicios sanitarios después de caerse al suelo por culpa del ataque del loro que volaba por la zona. No es un caso aislado según apuntan desde Urgencias Sanitarias de Galicia, y es que no es la primera vez que este animal se "encara" con la gente.El incidente sucedió sobre las 19:30 de ayer, según el 112 Galicia, que recibió una llamada de un particular alertando de la caída del ciclista en el kilómetro 12 de la PO-325, a su paso por Panxón, en Nigrán. El herido se encontraba tendido en la carretera y no respondía a los intentos de las personas que habían acudido a auxiliarlo.El 112 dio aviso a Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y al lugar se acercó también una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

