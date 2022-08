Los compostelanos piden cambiar el modelo turístico de la ciudad: "Santiago no es para los peregrinos"

Miembros de la Peregrinación Europea de Jóvenes se concentran en la plaza del Obradoiro entre gritos, cánticos y manteos / EFE

Santiago de Compostela, el sanctasantorum de la peregrinación, está estos días 'invadida' por mareas de personas que llegan tras haber completado el camino. Sin embargo, no siempre son bien recibidos por los habitantes de la ciudad: la marabunta que transita estos días por la capital gallega ha causado disgusto entre numerosos vecinos, que ven como muchos de los peregrinos terminan provocando molestias con cortes de carreteras y comportamientos incívicos. La ciudad recibe cada día a más de 3.000 peregrinos -en total, repartió más de 50.000 compostelas en agosto-, pero esta semana han llegado 12.000 de golpe; 12.000 turistas que han colmado el vaso de la tolerancia y el acogimiento de varios santiagueses.

Se trata de los jóvenes europeos que participan en la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) organizada por la Iglesia católica que, tras salir desde más de 10 rutas diferentes, se reúnen en Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 de agosto. "Es el gran evento que tenemos después de la pandemia a nivel de Iglesia en España, un momento de esperanza y alegría", dijo el pasado viernes el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, Raúl Tinajero en rueda de prensa.

Pero, para los vecinos de la ciudad, los que de verdad duermen, consumen y viven en Santiago, esa "esperanza y la alegría" de las que habla la Iglesia se ha convertido en, simplemente, un infierno. Los peregrinos han entrado en una verdadera marea de gente, cortando calles y carreteras, enarbolando cruces y banderas de España, entre gritos, y cantos. Comportamientos incívicos que, según numerosos compostelanos, se han seguido produciendo a lo largo de toda la semana y que, en general, tienen lugar todos los años durante varios meses. Todo esto ha hecho que los vecinos planteen un debate: ¿hay que poner límite al turismo en Santiago? ¿Hay que cambiar el modelo turístico de la ciudad?

Falta de descanso

La primera queja de estos vecinos es el cómo entran los peregrinos para llegar a Santiago. Normalmente lo hacen por la Rúa de San Pedro o por la Porta Faxeira, las entradas más populares para llegar a la Plaza del Obradoiro y la Catedral de Santiago. Antes, los peregrinos viajaban en pequeños grupos y llegaban con alegría pero con civismo, sin molestar. Ahora entran en grupos de cientos, incluso miles de personas, entonando cánticos a pleno pulmón o gritando alabanzas al Santo.

El problema es que lo hacen desde las primeras horas de la mañana, entre las siete y las ocho, cuando muchos compostelanos están descansando. Sobre todo, la gente mayor ya jubilada que no tiene que ir a trabajar, las personas enfermas y los bebés. El escándalo provoca entonces que las personas más vulnerables no puedan descansar adecuadamente durante varios meses seguidos al año.

No aguanto a las manadas de peregrinos que se pasan gritando y cantando desde las 8 de la mañana por las calles, no se dan cuenta de que Santiago no es el puto monte, que hay gente que intenta descansar, bebes, gente enferma, gente estudiando, etc y con esos circos es imposible — moto catamoros (@Carmendeandres_) August 3, 2022

Aqui vive gente, a ver si os dais cuenta de una vez, la ciudad no es vuestra. No sabeis respetar nada, Santiago no es para los peregrinos. https://t.co/NgSwl9SE37 — Marta (@MartaCruz07) August 2, 2022

Otros ni siquiera entran a pie, sino que recorren estas calles emblemáticas de Santiago, verdaderas arterias para la ciudad, en bicicleta y a toda velocidad lo que, dicen los que allí viven, pone en peligro la seguridad de los santiagueses. Pero, es que además, simple y llanamente, en calles como la Rúa de San Pedro está prohibido hacerlo.

Incivismo entre algunos peregrinos

Una vez los peregrinos llegan a Santiago, aseguran los vecinos, parece que la ciudad es suya. Se mueven en grandes grupos, cortando calles y carreteras sin previo aviso. Ni los coches ni los peatones tienen por donde moverse. Los ciudadanos se preguntan si no hay ningún control policial que vigile esto, si no hay un límite para lo que pueden hacer los peregrinos.

Isto é o que está pasando en #Compostela @PazodeRaxoi onde están as normas de convivencia? pic.twitter.com/mCxh1NRbvE — a Ánxela (@ayanalexna) August 2, 2022

Se quejan además de que estos turistas tiran basura, dejan la ciudad sucia, amontonan enormes pilas de mochilas en plena Plaza del Obradoiro e, incluso, dañan monumentos que son Patrimonio de la Humanidad.

Así lo prueban las fotos de varios caballos amarrados a la verja de la iglesia de Santa María de Salomé, en Rúa Nova, un edificio del Siglo XII dedicado a la madre del Apóstol. Los animales podrían tirar de las verjas o mordisquearlas, dañando el patrimonio, ensuciarlo o provocar cualquier desperfecto. Sin embargo, el párroco de la iglesia ha asegurado que él no tiene problema con estos hechos y que, en todo caso, el responsable último del edificio es el Ayuntamiento.

Esta mañá en Salomé...

Patrimonio da Humanidade e cortello de peregrinos. pic.twitter.com/1JyxpBCDob — serióloga (@seriologa) August 2, 2022

Quejas de las asociaciones vecinales y empresariales

Debido a las molestias de los santiagueses que viven más de cerca los efectos nocivos de este turismo, las asociaciones vecinales y empresariales han empezado a emitir sus primeras quejas oficiales. Así lo expone, por ejemplo, la Asociación Vecinal Plataforma de Galeras: "No debemos ni podemos permitir que hordas con banderas, gritando y ocupando todos los espacios públicos de Santiago, impidan la convivencia, la paz y la vida ordinaria en Compostela, sus barrios y sus parroquias. Las personas que viven permanentemente aquí tienen derechos que hay que respetar y garantizar. Y si llega una peregrinación masiva... para eso está el monte do Gozo...".

Otros colectivos, como A Xuntanta, la asociación vecinal de San Pedro y la Asociación Empresarial de la misma zona, llegaron a ir más allá y colocaron un enorme cartel con un decálogo de buenas prácticas para los peregrinos. Eran normas tan simples como no gritar, no saltarse los semáforos o no tirar basura al suelo y que, sin embargo, en muchos casos, no se han cumplido.

Ante la presión de los compostelanos, el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG), tuvo que salir al paso tras la Junta de Gobierno. El regidor admitió que la gran afluencia de peregrinos podía causar molestias a los vecinos o hacerles sentir "un poco agobiados" pero, aún así, les pidió un "esfuerzo de acogimiento" para hacer sentir a gusto a los visitantes. Eso sí, también incidió en que los peregrinos deben responder a eso con civismo y con "el mejor comportamiento posibles".

O modelo turístico de Santiago require dunha repensada profunda… pic.twitter.com/jpr0jG9aJ7 — Rubén Cela (@rubencela) August 2, 2022

El presidente de la Xunta alega motivos ideológicos

Por su parte, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha desestimado las críticas de santiagueses tanto dentro como fuera de las redes. A preguntas de la prensa tras la reunión semanal de su gabinete, ha alegado que las quejas de estos vecinos se deben a "posiciones ideológicas". Pese a que las críticas sobre el modelo de turismo se extienden ya desde hace varios años y en todas las posiciones políticas, el presidente se ha centrado exclusivamente en lo que pasa en estos días: la Peregrinación Europea de Jóvenes.

Es decir, el presidente ha insinuado lo que algunos otros afirman rotundamente en las redes. Que estos jóvenes molestan a algunos compostelanos porque portan banderas de España, algunas de ellas con el sagrado corazón -relacionada en los últimos años con grupos de extrema derecha- y entonan cantos católicos. Que molestan las banderas y la fé católica.

Todos esos vídeos de vecinos quejándose del ruido de peregrinos en Santiago de Compostela: Para empezar no destrozan nada esos chicos y no es de madrugada, después si te fijas quién se queja todos con la banderita de la Estrella, lo que les molesta es que vayan con banderas de 🇪🇸 — Jk (@ChipiJkmadrid) August 5, 2022

“Lo que se escucha estos días de no estar de acuerdo con que determinadas personas acudan durante días concretos en un número muy importante como peregrinos a Santiago es mezclar la ideología con datos objetivos", "Dependiendo de quien vengan [los turistas], se juzga su actitud de una manera o de otra", ha concluido Rueda.

Sin embargo, nada tienen que ver las banderas españolas con la fe católica, según han señalado muchos afectados en redes sociales, al igual que tampoco tiene nada que ver la ideología con querer un modelo de turismo sostenible. Uno que permita a los peregrinos completar el Camino y celebrar su hazaña en la Plaza del Obradoiro, pero que no suponga que sus habitantes tengan que aguantar gritos, suciedad y comportamientos incívicos

Cifras récord

Y es que, además, los datos objetivos acaban por dar la razón a estos vecinos, el enorme crecimiento del turismo se refleja en las cifras. Entre el 2004 y 2018, ambos años Jacobeos, el número de peregrinos creció en Santiago un 84%. Y, este año, también santo ya que el Vaticano prolongó los jubileos 12 meses por las limitaciones de movilidad que existían en 2021 a causa del covid, el número sigue creciendo. Si en todo 2021 se contabilizaron 178.913 Compostelas entregadas, solo en lo que va de 2022 se han entregado ya 198.000.

Por lo tanto, lo que antes eran grupos dispersos de peregrinos, son ahora grandes mareas que ya no ocupan solo el Casco Viejo de la ciudad, sino que se extienden a zonas residenciales más alejadas que no están acostumbradas a la turistificación. Esta semana ha pasado en Galeras, un barrio residencial fuera del recinto amurallado del casco histórico. Un grupo de peregrinos colapsó las calles de esta zona cortando carreteras y aceras entre gritos.

Y para los vecinos más turistas significa más suciedad, más incivismo, menos descanso y más daños a la ciudad. Es por eso que algunos han llegado a pedir a la Administración Pública en las redes sociales que se cambie el modelo turístico de la ciudad e, incluso, que se limite el número de peregrinos que pueden llegar a Santiago para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

