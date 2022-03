Cazas F-18 y más de 2.000 militares toman Galicia para ensayar un hipotético ataque extranjero

En las últimas horas han sido muchos los gallegos que se han sorprendido con el estruendo de aviones caza sobrevolando sus ciudades. Este mismo miércoles, en Vigo, pudieron verse dos F-18 escoltando a un tercer avión. Pero se están haciendo notar también en buena parte de la comunidad, principalmente en la costa Atlántica. Recientemente el Ejército del Aire también puso a prueba aquí su colosal Airbus 330.

Por fortuna, no se ha declarado la guerra en España. Se trata de un espectacular despliegue de entrenamiento militar en el que participan miembros del Ejército de Tierra, del Aire y también de la Armada Española.

A grandes rasgos, se está simulando una misión de policía aérea llevada a cabo por cazas F-18 con el objetivo de interceptar cualquier aeronave que entre en el espacio aéreo español.

Según informó el Ministerio de Defensa, el ejercicio se denomina 'Eagle Eye' (Ojo de Águila) y se alargará hasta el viernes. En él se pretende también simular la defensa e intento de tomar del cuartel del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 (EVA 10) situado en la Serra do Barbanza (en la imagen sobre estas líneas) por parte de fuerzas extranjeras. Participan aviones militares, pero también defensas antiaéreas e incluso la fragata 'Almirante Juan de Borbón'.

El Ejército del Aire está interviniendo en el ejercicio con F-18 del Ala 15 (Zaragoza) que -explican- contribuirán a la defensa del territorio nacional formando un dispositivo de policía y defensa aérea para interceptar, identificar y, en caso necesario, intervenir las trazas que se le asignen.

Al mismo tiempo, desde la base aérea de Torrejón, el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC) realiza la vigilancia del espacio aéreo con la información recibida por parte de los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), donde están los radares gracias a los cuales se compilan las trazas de las aeronaves en vuelo en tiempo real. Además, el Centro de Operaciones Aéreas (AOC) coordinará tácticamente todos los elementos de la activación.

El Ejército de Tierra, por su parte, aporta la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) ‘Hércules’ del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA), liderada por las fuerzas del Grupo de Artillería Antiaérea GAAA I/74 (San Roque, Cádiz).

Durante el despliegue, realizará las misiones asignadas relativas a vigilancia aérea y disuasión como respuestas a supuestas incursiones y movimientos de aeronaves no identificadas.

Acaba de pasar hacia el norte dos cazas escoltando un avion militar. Los 3 sin transponder S. No me dio tiempo a coger la camara. No los detecte llegar. Solo cuando los escuche...