El Gobierno baraja trasladar la sede nacional del Instituto Oceanográfico a Vigo o Cádiz

El Gobierno se plantea trasladar la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO) fuera de Madrid. La idea está sobre la mesa del Ejecutivo central desde hace meses y ayer el presidente Pedro Sánchez, como ya había señalado el exministro Pedro Duque en su día, reconoció que su ubicación en la capital no tiene mucho sentido. No desveló cuál podría ser la nueva localización, pero Vigo, que acoge el mayor centro de la red del IEO en todo el país, reúne los elementos que la convierten en la mejor candidata: músculo investigador, flota oceanográfica, astilleros especializados y empresas que dan soporte a estos buques. Un potencial que se dispara si se tienen en cuenta las sinergias con el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Bouzas, el Oceanográfico de A Coruña y toda la investigación marina que se desarrolla en las universidades y otras instituciones gallegas.

En el centro vigués, fundado en 1917, trabajan alrededor de un centenar de personas, la mayoría de ellas en investigación. Es el del mayor tamaño de la red del IEO, que tiene otros ocho repartidos por el litoral español, incluido el de A Coruña, además de su sede administrativa en Madrid. La plantilla total ronda los 600 empleados y en la capital se encuentran 74 de ellos, según los datos de su web.

El IEO está dentro del CSIC

Desde el pasado marzo y en virtud de un real decreto del Gobierno, el IEO pasó a integrarse como centro nacional en el CSIC para evitar el colapso de la institución, aquejada de una parálisis administrativa y un exceso de burocratización.

El director del Oceanográfico vigués, Pablo Carrera, aboga por centrarse en este proceso antes de decidir sobre el traslado de la sede: "Los anuncios son buenos, son interesantes porque marcan posiciones, lo cual se agradece, pero ahora estamos con esta transición. Hay que ir paso a paso y hay espacio para pensar las cosas. Lo que hay que hacer es buscar la eficiencia y quienes tienen que decidir son el director del IEO en Madrid y el presidente del CSIC”.

“Es una cosa interesante, pero son decisiones complejas desde el punto de visto administrativo. Este está siendo un año de retos y el próximo hito que tendremos será la fusión del presupuesto. El presupuesto del CSIC tendrá una parte dividida para cada una de las tres OPI (Organismos Públicos de Investigación) que integramos en su estructura. Y luego entraremos en una nueva dinámica de trabajo. A partir de ahí tendremos una integración mucho más rastreada”, añade Carrera.

“Estamos en un proceso de cambio que lleva tiempo porque lo que no podemos hacer es detenernos. Es como en un velero, tienes que cambiar de rumbo lentamente”, asegura. Para Alberto González Garcés, que dirigió el centro durante 16 años en diferentes mandatos, el traslado de la sede del IEO a Vigo, sin embargo, “es muy buena en cualquier momento, además de lógica”.

“Lo importante es que el IEO funcione a pleno rendimiento en investigación y gestión esté dónde esté. Y es verdad que se ha ubicado en Madrid durante más de 100 años, pero en un momento en el que se habla de descentralización, de una posible reubicación de instituciones, la del IEO en la costa sería lógica. Me parece muy oportuna e interesante y sería muy buena para la organización de la institución. No es tanto una crítica a que esté en Madrid, que yo no hago en absoluto, sino una valoración positiva de que esté en la costa, con los pies en el mar”, defiende.

González Garcés incluso va más allá en su planteamiento y cree que el traslado debería ir acompañado de una “reunificación” de todos los organismos estatales que trabajan actualmente en investigación marina en una gran institución, cuya dirección estaría en Vigo.

Cádiz, la otra alternativa

Él no tiene dudas de que es la mejor candidata frente a otras ciudades costeras como Cádiz, que también se ha barajado públicamente como posible sede del IEO. “Sin desmerecer a otras comunidades, que tienen investigadores de altísimo nivel, Galicia tiene la concentración más elevada de expertos y la mayor producción científica marina del país teniendo en cuenta los dos centros del IEO y el IIM-CSIC, así como toda la investigación asociada que existe en otras instituciones. Y la elevada capacidad para participar en proyectos internacionales tampoco la tienen otras comunidades. Galicia gana muy notablemente”.

A esto hay que añadir que Vigo es la base de una flota puntera integrada por el Ángeles Alvariño y su gemelo Ramón Margalef, que acaba de realizar una campaña historica en La Palma: “Conseguir que se desplace un buque de manera inmediata allí donde hace falta es muy difícil y el IEO lo hace desde Vigo. Pero aquí también están los primeros astilleros del mundo en construcción naval especializada en investigación marina, las empresas que dan soporte a los buques y los grandes espacios de almacenamiento de material oceanográfico. Son muchos factores que se podrían dar en cualquier otro sitio, pero que los tenemos aquí”.

En definitiva, el traslado de la sede del IEO sería mucho más que un reconocimiento a la labor del centro vigués: “Las medallas no son lo importante, hay que buscar la eficacia estatal. Y si analizo objetivamente todos estos factores sería bueno para lograr la eficacia que el Gobierno pretende para los organismos estatales”.

