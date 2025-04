Última hora sobre la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez: la pareja, unida, se olvida de la investigación judicial gracias a la Semana Santa en Sevilla

Un reconocido juez cree que habrá juicio contra Anabel Pantoja y su marido: "Si fuera a ser archivado ya lo hubieran hecho"

José Antonio Vázquez Taín, magistrado especializado en este tipo de procedimientos legales, ha hablado para 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco. "No hay motivos para una segunda prórroga, salvo que los forenses lo necesiten", entiende el juez que el atraso de la decisión final de mandar al banquillo a la pareja Anabel Pantoja y David Rodríguez no se debe a inseguridades en las pruebas, sino más bien a pulir detalles de cara a un juicio. "Creo que si fuera a ser archivado ya lo hubieran hecho. En un caso donde hay menores lo que se pide es que no se cree mal ambiente", explica por qué sería mala praxis judicial no haber suprimido ya la posibilidad de juicio en el caso de que haya dudas al respecto.