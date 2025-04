Última hora sobre la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez: el 'cara a cara' tenso de David Rodríguez con Merchi en presencia de Anabel Pantoja

Tras la pelea, Anabel Pantoja habla sobre David Rodríguez sus redes sociales: "Para lo bueno y malo"

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha estado en el punto de mira en las últimas semanas. A la espera de que la jueza decida si archiva la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma o si dicta apertura de juicio contra ellos, la pareja estaría sometida a una presión que estaría pasando factura a su historia de amor. Al límite, la influencer y su novio habrían protagonizado hace unos días una fortísima discusión en público en el aeropuerto de Las Palmas. Finalmente Anabel ha reaccionado dando un golpe sobre la mesa. Este domingo ha compartido un carrusel de imágenes de los últimos días en donde destaca una instantánea de lo más cómplice con David. "Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, VIVIR y SUMAR. SEVILLA + CÓRDOBA = MI MEDICINA", ha escrito, dejando claro que su relación con el padre de su pequeña está en su mejor momento y que de crisis, nada.