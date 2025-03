Última hora sobre la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez: relación rota entre la madre y el marido de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y David Rodríguez "están al límite" tras su pelea el otro día

Anabel Pantoja y David Rodríguez protagonizaron una fuerte discusión en público durante largo rato en su última visita al aeropuerto de Sevilla. Una pelea que finalizaba con la influencer por un lado con la niña, y su pareja por el otro, llegando incluso a sentarse separados en el avión sin dirigirse la palabra. Una pelea que ha desatado los rumores de crisis, que no han dejado de aumentar después de que Anabel haya optado por quedarse en Sevilla con Alma y su madre, Merchi Bernal, mientras David se encuentra en Córdoba cumpliendo con sus compromisos profesionales. "Me dicen que están al límite, en una situación muy complicada, porque no dejan de viajar, están cada semana volando de Canarias a la península con una niña recién nacida y tienen los nervios a flor de piel", ha apuntado Luis Pliego, haciendo referencia a que la espera de saber si la investigación judicial por un delito de malos tratos infantiles se archiva estaría pasando factura a la pareja.