Encuentran en una cuneta a una modelo de OnlyFans desaparecida durante 10 días con brazos, piernas y columna rotas

Maria Kovalchuk, de origen ucraniano, llevaba diez días desaparecida después de que fuese encontrada en una cuneta con los brazos, piernas y varias vértebras de la columna rotas. La joven de 20 años se dedica a crear contenido para adultos en la plataforma OnlyFans y le perdieron la pista después de que acudiera a una fiesta privada en Dubái.

La policía de Dubái encontró a la de Lviv el 19 de marzo cerca de una carretera. Fue hospitalizada de inmediato y sometida a varias cirugías de emergencia como consecuencia de las lesiones extremas que presentaba.

Todo lo que rodea al suceso, de momento, se mantiene sin resolver. La policía de Dubái ha indicado en unas declaraciones al Daily Mail que Maria entró sola en una obra de construcción restringida y se cayó "desde una gran altura". Sin embargo, los familiares de la ucraniana niegan esta versión, sobre todo después de saber que la modelo de OnlyFans le contó a su madre que se alojaba con dos hombres que, según varios medios, "se presentaron como representantes de la industria de la moda".

"Ha sido operada tres veces y no puede hablar"

Las autoridades no han revelado más detalles sobre las circunstancias pero, mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer el caso. La madre de Maria, Anna Kovalchuk, ha declarado al Daily Mail que su hija "está recibiendo tratamiento médico" y que "todo irá bien". También se puso en contacto con los medios de comunicación para contar lo sucedido.

"Se supone que fue a una fiesta. Pero el promotor que organizaba estas fiestas no la vio. Hoy Masha fue encontrada en el hospital en estado grave. No tiene documentos, ni teléfono, ni nada. Ha sido operada tres veces y no puede hablar", ha sentenciado. Uniéndose al comunicado de Anna, Angelina Doroshenkova, amiga de Maria y modelo rusa, establecía que esperaban "lo mejor" y que estaban "muy agradecidos a todos los que participaron en la búsqueda y ayudaron con información".

Antes del trágico suceso y aparte de su carrera como modelo, Maria Kovalchuk era conocida por su activismo contra la guerra de Ucrania, participando activamente en causas sociales. Comenzó en redes sociales en 2022 y, desde entonces, en sus perfiles han predominado las fotografías para adultos con poca ropa y posturas explícitas.