Clínica Navarra, el hospital en el que está ingresada Isabel Pantoja

Isabel Pantoja lleva desde principios de semana ingresada debido a una complicación en su estado de salud. Antonio Rossi, periodista de 'Vamos a ver', ha informado de que los médicos vieron "algo que no iba bien, algo que no les gustaba, y decidieron ingresarla de urgencia". No obstante, hasta el momento todas las revisiones han salido "bien", por lo que el alta hospitalaria podría llegar en las próximas horas.

Actualmente, los familiares de Isabel -- que hasta hoy no sabían nada sobre el delicado estado de salud de la artista, exceptuando a su hermano -- respiran tranquilos, aunque aún deben esperar a los resultados de las últimas pruebas que se han practicado a la tonadillera.

¿Dónde está ingresada Isabel Pantoja?

Pantoja se encuentra ingresada desde hace tres días en la Clínica Universidad de Navarra, un centro sanitario de financiación privada donde la consulta con un especialista cuesta de media unos 300 euros. Este hospital universitario cuenta con más de 3.800 profesionales en sus sedes de Pamplona y Madrid, y ofrece atención en 46 especialidades médicas y quirúrgicas diferentes.

La clínica fue fundada en 1962 por el sacerdote José María Escrivá de Balaguer, fundador en 1928 del movimiento del Opus Dei y santo de la Iglesia Católica.

'La Pantoja', emblema de España en el extranjero

Isabel Pantoja, también conocida como 'La Reina de la Copla', nació en el barrio de Triana (Sevilla) el 2 de agosto de 1956. Por tanto, en la actualidad tiene 68 años. Se trata de una de las artistas españolas más reconocidas a nivel internacional, considerada como una de las intérpretes más destacadas de los géneros de la copla andaluza, la canción melódica y el flamenco. Ha lanzado más de treinta álbumes, vendiendo treinta millones de discos a lo largo de su trayectoria profesional.

El ingreso hospitalario de la cantante llega justo cuando había firmado un acuerdo con Mediaset para producir una serie de ficción y otra documental sobre su vida. Un proyecto "muy ilusionante" para Pantoja, que agradeció "esta bella oportunidad" de celebrar sus más de 50 años de trayectoria sobre los escenarios.