Última hora sobre el estado de salud de Alma: Anabel Pantoja realiza un viaje sorpresa a Córdoba

María Patiño sobre la nueva normalidad de Anabel Pantoja: "Todo apunta a que pueda haber un posible juicio"

María Patiño ha sido contundente con la situación actual que rodea a Anabel Pantoja y a su entorno. Ni que fuéramos shhh ha vivido momentos tensos cuando la tertuliana y personalidad televisiva ha decidido dar las diferentes claves sobre cómo se encuentra la sobrina de Isabel Pantoja: "La presión mediática ya no la tiene, pero estoy convencida de que tiene que estar preocupada. No ha variado nada". Por otra parte, ha comentado que "la situación está igual que el primer día" y que, aunque no haya hablado con ella y la vea feliz, "no hay una situación que provoque esa risa respecto al pasado". Sentenciando, ha afirmado que "los días no juegan a su favor" y que "parece ser que todo apunta a que pueda haber un posible juicio".