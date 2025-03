Una actriz de Harry Potter se abre una cuenta de OnlyFans para pagar sus deudas

Jessie Cave alcanzó la fama mundial en el año 2009 tras el estreno de Harry Potter y el príncipe mestizo, sexta entrega de la saga. En esta película Cave interpretaba a Lavender Brown, personaje que mantuvo una breve relación sentimental con Ron Weasley, uno de los protagonistas del mundo mágico construido por J.K. Rowling. Su experiencia en la saga la define como "el ejemplo perfecto de cómo puede ser un set de filmación; muy amigable y divertido". Tras este papel, participó en numerosos proyectos de renombre, como Black Mirror, Corazón de tinta o Grandes esperanzas.

Tras una extensa carrera en las pantallas, la situación económica de Cave no parece atravesar su mejor momento. De hecho, la intérprete ha revelado en un podcast la apertura de un perfil en OnlyFans con el que intentará reflotar su situación.

Jessie Cave aterriza en OnlyFans

A sus 37 años, Cave ha decidido empezar a publicar contenido en la plataforma con el fin de poder pagar algunas deudas. Además, la actriz pretende renovar su casa y dedicar tiempo al "amor propio". "Mi propósito: empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio", ha explicado.

No obstante, ha especificado que el contenido que se dispone a subir no es del todo sexual. "Está dirigido a personas que tienen un interés o fetiche con el cabello", ha explicado, negando que vaya a subir material explícito de sus partes íntimas.

Su lucha contra las inseguridades

Cave ha admitido en más de una entrevista que ganó mucho peso después de su aparición en la sexta película de Harry Potter. "Fue horrible. Probablemente fue más por mi inseguridad al notar que ya no encajaba en los mismos jeans. Pero fue una experiencia incómoda", confesó. Madre de cuatro hijos con el cómico Alfie Brown, se prepara para una nueva fase en su vida que espera sea exitosa. "Voy a hacer algo que no es normal. Esto es raro, es mío y es un poco kinki. ¿Y por qué no?", remarca.