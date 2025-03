Montoya confiesa su mayor miedo antes de saltar del helicóptero de 'Supervivientes 2025': "Por amor..."

Montoya y su fama le han llevado a convertirse en una de las personalidades de la televisión este 2025. La carrera por la playa de una de las islas de República Dominicana en busca de una respuesta por los cuernos de Anita, su pareja, con Manuel, el tentador, convirtió el "Montoya, por favor" de Sandra Barneda en la persecución más famosa del programa.

La Isla de las Tentaciones barrió en audiencias durante los lunes y los miércoles, y el protagonista era el andaluz. Espontáneo, gracioso e icónico. Más de 200 millones de visitas acompañan el momento de la carrera, que llegó a Estados Unidos y fue imitada por figuras como Ibai Llanos. Ahora el 'fenómeno Montoya' vivirá un nuevo episodio en Honduras, en el programa Supervivientes 2025.

Montoya confiesa su mayor miedo en el helicóptero junto a Sandra Barneda

Emocionado y sin poder retener las lágrimas, así veíamos a Montoya minutos antes de saltar del helicóptero que le daba el pistoletazo de salida a su participación en el programa de Supervivientes.

Reconociendo que lo ha pasado muy mal en "la otra isla" y que esta nueva aventura le iba a servir para curarle el corazón, Montoya agradecía el cariño recibido por parte del público.

"De verdad que no sabe la gente lo que ha ayudado y agradezco esta experiencia porque a mí me va a ayudar", explicaba Montoya ante las palabras de Sandra Barneda. En cuanto a cuales eran sus mayores miedos antes de saltar, el concursante confesaba: "El miedo siempre es bueno tenerlo, pero bueno, tengo miedo a que me pongan pruebas de colores, lo voy a pasar regular, y el hambre y la fatiga".

Montoya explicaba en qué pensaba antes de tirarse: "Emocionado, pienso mucho en mi familia... yo le he tenido siempre pánico a los aviones pero por amor también lo superé. No lloro por miedo, es por la emoción, estoy agradecido a la gente que me ha traído hasta aquí".