Última hora sobre el estado de salud de Alma: Mariló de la Rubia emprenderá acciones legales contra los que la señalen como 'topo'

Guerra entre los Bollo e Isabel Pantoja

La guerra entre Isa Pantoja y los Bollo parece estar de nuevo servida. Después de que la hija de Isabel Pantoja confesase en el plató de 'Vamos a ver' que no supo de la quedada que hubo en Sevilla con su prima Anabel, pero que mejor no haberla sabido porque no le hubiese gustado coincidir con personas como Raquel Bollo... parece que el enfrentamiento se recrudece. La diseñadora le contestó de 'TardeAR' dejando claro que le parecían unas declaraciones "muy bonitas", pero que si no se fiaba de ella, no se fiara para nada.

Ahora, ha sido Manuel Cortés Bollo quien ha estallado contra su prima por las declaraciones que ha hecho de ellos y ha asegurado que "ella sabe perfectamente que nunca le hemos traicionado ni nunca lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida". Además, le ha advertido que "siendo de los que más cerca hemos estado", lo que debería hacer es "mirar un poquito más hacia otro lado".