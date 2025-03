Última hora sobre el estado de salud de Alma: Anabel Pantoja manda un mensaje con incógnita a David Rodríguez

Isa Pantoja, tajante: "No me fío de Raquel Bollo"

La gran ausente en la reunión familiar que Anabel mantuvo en Sevilla junto a su primo Kiko Rivera, Irene Rosales y Raquel Bollo tuvo una gran ausente: Isa Pantoja. La hija de la tonadillera ha sido muy tajante en el programa 'Vamos a ver' respecto a su ausencia en la cita.

"No sabía nada de ese encuentro", señaló Isa, que además ha mostrado cierto 'agradecimiento' por no haber sido invitada. "No me hubiera sentido nada de cómoda con personas de las que no me fío, como Raquel", ha subrayado en su intervención.