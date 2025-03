La polémica invade GH Dúo: ¿Qué ha pasado con Marieta, la ganadora de la final más igualada de la historia?

La ola de las audiencias no puede situarse más alta este 2025. Competencia dura como El Hormiguero o La Revuelta, con sus late shows, conceptos cómicos, entrevistas a celebridades, copaban hasta hace no mucho una de las peleas más interesantes que ha habido en la televisión de nuestro país. Sin embargo, el access prime time también se ha visto tentado por dos realities rompedores: La Isla de las Tentaciones y Gran Hermano Dúo.

En el caso del primero, fue el andaluz Montoya con su carrera enérgica por la playa en busca de su novia infiel el que elevó al programa grabado en República Dominicana hasta el plano internacional. Para Gran Hermano Dúo, la renovación y el nuevo plan basado en parejas encajó bien en el público. No había llegado a su momento culmen, hasta la noche de este martes 4 de marzo, cuando se conoció quién se había hecho con la tercera edición del concurso.

Marieta gana GH Dúo y las redes se incendian: "Tongazo"

Con un 17,6% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores de media, GH Dúo barrió en audiencias y reinó durante el día de ayer. El motivo no fue para menos. La final más ajustada de la historia dio como ganadora a Marieta frente a la favorita, Maica. 51,7% de los votos de Marieta frente al 48,3% de Maica. Un "tongo" para muchos, y un "tongazo" para otros tantos.

La realidad es que Marieta se ha llevado el gran premio de los 50.000 euros que la corresponden, y en sus declaraciones se mostraba cuanto menos sorprendida: "No me lo esperaba para nada. Es la primera vez que gano algo. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha votado, que me ha seguido y que ha creído en mí".

Maica (izq.) y Marieta (der.) esperando el veredicto final en la final de GH Dúo 3. / TELECINCO

La esencia del programa ha tenido una curiosa metamorfosis a lo largo de los años. En esta ocasión, las redes sociales se incendiaron al no entender como el carácter comedido, la actitud hastía y el comportamiento 'de poco contenido televisivo' de Marieta se habían hecho con la victoria. "Ya se han cascado otro tongazo. Estaba claro... un cero a la izquierda todo el concurso y ha vuelto a ganar", decía una usuaria, mientras que otra opinaba igual: "No se lo cree nadie. Dos meses en pijama durmiendo y haciendo nada, absolutamente nada".

¿Qué se sabe de Marieta?

Carlos Sobera gritó su nombre, y la reacción de Maica fue de destrozo interno. Marieta, la ganadora del icónico maletín plateado, es novia de Suso Álvarez, con el que llevaba casi tres meses separado, pero también ha sido rostro visible en otros relevantes realities en España. Es ex chica de La isla de las tentaciones y ex finalista de Supervivientes 2024.