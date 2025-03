Kiko Matamoros se sincera sobre su hermano Coto: "Si le da un infarto..."

Kiko Matamoros se refirió a su hermano este fin de semana durante la emisión del programa Ni que fuéramos Shhh. La tertulia televisiva se encontraba comentando la 'tirada de manta' llevada a cabo por el hermano de Susana Sobrido, esposa de Joaquín Sánchez, en todo lo referente a la relación de Susana con el exfutbolista. "Con hermanos como él, nadie necesita enemigos", señaló Campos en un momento dado del debate. La conversación condujo directamente a otro colaborador, Kiko Matamoros, que desde hace más de veinte años rompió todos sus vínculos con su hermano Coto.

"Si Coto Matamoros se muere, tú vas al entierro"

Kiko Hernández, presente en la tertulia, sostuvo que en caso de que uno de los dos muriese, el otro lloraría la pérdida. "Te digo una cosa, si Coto Matamoros se muere, tú vas al entierro", indicó Hernández dirigiéndose directamente a Matamoros. Pese a que Matamoros no se tomó a mal el comentario, sí que fue muy contundente al respecto de esta posibilidad, dejando claro que no quiere tener nada que ver con cualquier cosa relacionada con Coto, y eso incluiría la propia muerte de su hermano.

"Si le da un infarto no voy. Ya le han dado dos y no he ido a ninguno de los dos", subrayó en directo. Así pues, parece improbable que los hermanos lleguen a cierto punto de reconciliación en algún momento.

El origen de su mala relación

En 2006 los gemelos se enfrentaron en el programa 'Dolce Vita', de Telecinco, en una trifulca durante la cual no pararon de insultarse en ningún momento. Fue el fruto de la tensión que imperaba entre ambos por la comisión que percibieron por las célebres fotos de Alessandro Lequio y Mar Flores, publicadas por la revista Interviú. Coto siempre ha asegurado que fue él quien tuvo la idea de difundir las imágenes. Sin embargo, Kiko, que era representante de flores, terminó comprando las instantáneas por "seis o siete millones de pesetas". Ninguno terminó satisfecho con el beneficio obtenido, lo que enfrió la relación entre ambos hasta alcanzar el distanciamiento irrevocable de hoy día.