¿Quién es la pareja de Adrien Brody? Así es la compañera de vida del actor neoyorquino

Veinte años después de dar el salto a la fama con su papel en El Pianista, Adrien Brody se alzó de nuevo con una estatuilla gracias a otra interpretación de un personaje judío. Su trabajo en The Brutalist, donde da vida a un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, le ha valido su segundo Oscar a mejor actor. Galardón que se une al Globo de Oro, el BAFTA y el Critics Choice Awards, entre otros premios, consagrándolo como uno de los mejores intérpretes de su generación.

En su discurso desde el escenario del Dolby Theatre tuvo unas palabras para su compañera de vida: Georgina Chapman. El actor le agradeció por haberle dado "un impulso" a su valía y a sus valores. En los Globos de Oro también le dedicó parte del discurso:" A mi hermosa e increíble compañera, Georgina. Tu generosidad de espíritu, tu propia resiliencia, tu inmensa creatividad son un recordatorio diario de cómo ser. No estaría aquí ante ti si no fuera por ti".

Georgina Chapman y su divorcio de Harvey Weinstein

La marca de moda de Chapman, llamada 'Marchesa', llegó a ser nombrada en el año 2006 como una de las finalistas del CFDA/Vogue Fashion Fund. Sus diseños fueron un habitual en todas las alfombras rojas durante años. Desde niña mostró interés por el dibujo y la moda: en más de una ocasión ha comentado que con tan solo once años ya confeccionaba sus propias piezas a partir de prendas de segunda mano.

Además de trabajar como diseñadora, participó entre 2012 y 2019 en el programa de televisión 'Project Runway: All Stars', producido por su expareja, Harvey Weinstein. Su relación con él, que duró aproximadamente una década, no acabó ni mucho menos de la mejor forma. En 2017 su por aquel entonces marido se vio envuelto en acusaciones de acoso y violación. Chapman solo tardó cinco días en pedir formalmente el divorcio. Weinstein fue condenado a veinte años de prisión por un acto sexual de primer grado y otros tres más por violación en tercer grado.

Georgina Chapman. / Archivo

Tras meses de silencio, concedió una entrevista donde explicó cómo había vivido todo el proceso. "Perdí cinco kilos en cinco días. La cabeza me daba vueltas. Los primeros artículos hacían referencia a historias que ocurrieron antes de que yo le conociera, pero luego me di cuenta de que no era un incidente aislado. Y supe que tenía que irme, sacar a los niños de allí", señaló.

El lanzamiento de chicle de Brody

Una de las anécdotas divertidas de la entrega de los Oscars se dio cuando llegó el turno para Brody de recoger su premio. En el instante en el que lo llamaron a recoger la estatuilla, el actor se encontraba mascando chicle. Al levantarse, tras un lapso de indecisión a tenor de los nervios del momento, decidió sacarse el chicle de la boca y lanzarlo directamente a las manos de Chapman.