Última hora sobre el estado de salud de Alma: Anabel Pantoja y David Rodríguez ya habrían elegido los objetivos de su macrodemanda

Un famoso juez es pesimista sobre que se archive el 'caso Alma': "Espero estar equivocado"

La investigación del Tribunal Superior de Justicia Canario sobre el supuesto delito de maltrato infantil de Anabel Pantoja y David Rodríguez parece que no esta tan cerca de solucionarse como parece. Hace unos días, la magistrada que lleva el 'caso Alma' ya indicó que la clave está en vislumbrar el origen de las lesiones. Los padres de la pequeña estan expectantes para poder preparar su defensa, y mientras el juez José Antonio Vázquez-Taín, experto en casos mediáticos como 'caso Asunta', se ha mostrado pesimista con el posible futuro de la hija de Isabel Pantoja y su marido: "Espero estar equivocado, pero si realmente se hubiera visto claro, el caso ya estaría archivado". El informe definitivo del forense, una parte fundamental: "Estamos ante algo imprudente, no es lo mismo que las lesiones tengan secuelas o no, si hay una curación total... Hasta que se tenga un informe final nada".