Montoya vuelve a lucirse en una pelea surrealista en 'La Isla de las Tentaciones': "Eres un centímetro, churra"

La hoguera más complicada de lo que llevamos de La Isla de las Tentaciones. Los reencuentros nunca son sencillos, y en esta ocasión no ha sido para menos. El cara a cara más sentimental y visceral se produce en el reality de Telecinco cuando las parejas vuelven a verse, tras haber habido constantes seducciones en ambas villas de la isla.

Cuando llega la recta final, el cara a cara más complicado de gestionar es el de los novios o novias con los tentadores de sus parejas. José Carlos Montoya, Eros, Álvaro y Tadeo, han vivido la hoguera más complicada de la edición al reencontrarse con los solteros favoritos de sus novias -Manuel, Rubén Torres, Borja y Simone- y con los que han caído en la tentación, y como no podía ser de otra manera, la tensión ha estallado por los aires.

Especialmente en el caso del novio de Anita Williams, el autor del fenómeno viral del 'Montoya por favor' que llegó al deporte mundial e incluso a programas de debate en Estados Unidos. 200 millones de reproducciones en las que la carrera del andaluz por la playa en busca de su pareja dio la vuelta al mundo. Un cara a cara que ha pasado de ser tenso a convertirse con las metáforas de Montoya en un espectáculo de humor.

Una pelea cómica entre Manuel y Montoya: "Eres un chopped de aceitunas"

"Me has hecho un favor, yo valgo más que tú y que mi novia. ¡Gambita!", tiraba el novio de Anita, que tirando de sentido del humor se ha enfrentado al gaditano atacándolo sin piedad cuando este le ha dicho que su novia no había tardado ni cinco días en acostarse con él, recordándole lo bien que se lo pasan cada noche debajo de las sábanas: "¿Tú te crees que yo tengo envidia de ti, medio metro? Eres un centímetro, churra" ha espetado.

Y ha sido cuando Manuel ha asegurado que se ve fuera de la isla con Anita cuando Montoya, en su mejor versión, ha arremetido contra el tentador llamándole, "mortadela" o "celador", por la camisa ancha que llevaba puesta. No se ha quedado ahí, ya que dispuesto a seguir regalándonos momentos virales, se ha arrancado a cantar una canción dedicada al gaditano, "abre una piernita, y otra piernita, introduce la gambita, luego no vale llorar, ¡todos!" , haciendo movimientos con brazos y piernas mientras sus compañeros no podían contener la risa.

"¡Cornudo! Eres el cornudo de esta edición. Buena cornamenta" ha reaccionado Manuel, al que Montoya, superándose a sí mismo, le ha llamado "escombro" y "papanatas" antes de lanzar su sentencia final dedicada a Anita: "Te vas a arrepentir toda la vida, pero Montoya solo pasa una vez".