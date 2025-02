Hugh Jackman, un X-Men bañado en oro: esta es la fortuna que ha amasado en su carrera

La llegada de Hugh Jackman a Marvel resultó todo un éxito el pasado verano. Deadpool y Lobezno se convirtió hace unos meses en la película con clasificación para mayores de 18 años más taquillera de la historia del cine. El filme ingresó 1.142 millones de dólares en salas de todo el mundo, convirtiendo el aterrizaje de Jackman en el Universo Marvel como uno de los más rentables de la historia.

El personaje de Lobezno ha marcado la carrera de Jackman. 25 años después de su primera aparición como Wolverine, el australiano es conocido en el mundo entero por sus garras de adamantium. Este papel, y una extensa carrera en el cine y el teatro, le ha valido para lograr un patrimonio envidiado por muchos compañeros de industria.

Este es el dinero que Hugh Jackman ha ganado en su carrera

Jackman dio el salto a la fama con su interpretación de Lobezno en las películas de X-Men. Con la primera de estas cintas, estrenada en el año 2000, el actor se embolsó medio millón de dólares. En la segunda entrega esta cifra se dobló, alcanzando un sueldo de un millón de dólares limpios. Y en X-Men: La decisión final, el australiano cobró cerca de cinco millones.

Esta cifra fue aumentando en cada película que Jackman protagonizaba, hasta el punto de embolsarse 46,5 millones de dólares por Logan, en una cuenta que incluía un porcentaje de la taquilla. Anteriormente, por X-Men Origins: Wolverine y The Wolverine habría ganado alrededor de 40 millones. En esta última entrega en la que ha participado, Deadpool y Lobezno, podría haberse llevado unos 20 millones de dólares solo en concepto de sueldo. Esta cifra podría incluso doblarse a través de cláusulas de merchandising, taquilla u otras variables.

Negocios inmobiliarios y éxito en los teatros

En suma, el patrimonio neto de Hugh Jackman podría rondar los 100 millones de dólares, según el portal 'Celebrity Net Worth'. A sus ingresos por interpretar a Lobezno hay que sumarles los 5 millones que obtuvo por Los Miserables, los 9 que ingresó por Acero Puro o los 10 millones que cobró por protagonizar el musical The Greatest Showman. Además, el actor posee varios inmuebles en Nueva York, y en 2019 cosechó un gran éxito en los teatros con su tour 'The Man. The Music. The Show'.