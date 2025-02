Yolanda Díaz, protagonista en la Fashion Week de Madrid: así fue el 'simpa' de la vicepresidenta

El pasado 19 de febrero arrancó la Fashion Week de Madrid. Desde su inauguración muchas celebridades se han dejado ver por la pasarela. Este domingo, sin ir más lejos, fue la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la que asistió al desfile del diseñador Hannibal Laguna. "Sigo con muchísima atención la moda de nuestro país, soy una usuaria de la moda española, que es importantísima en el mundo. Hago, por supuesto, seguimiento de todos los modistos y las modistas y todos los diseños que hacen en nuestro país, pero también de las nuevas creaciones", explicó.

Antes de tomar asiento para presenciar el evento, la ministra de Trabajo se acercó a los stands de marcas españolas que cada año promocionan sus productos en la semana de la moda madrileña. Acompañada por su jefa de prensa, Díaz se acercó al puesto de Tarti Tailored, una firma de bisutería artesanal.

"Se ha hecho un 'simpa' en toda regla"

La firma publicó un vídeo en TikTok en el que reclamaban a la vicepresidenta el pago de una sortija. Al parecer, Díaz y su compañera se probaron un anillo amarillo de arcilla barnizada. Tras hacerse unas fotos, la ministra tuvo que abandonar apresuradamente el lugar. Antes de irse prometió que volvería para pagar el complemento, algo que finalmente no ocurrió y dio lugar al vídeo publicado en redes sociales.

El vídeo, eso sí, tenía un claro tono humorístico. El stand aprovechó la visita de Díaz para promocionar su marca relatando esta divertida anécdota. "Ha pasado por aquí una persona, se ha puesto un anillo, su asistente también y yo no he visto los billetes (...) Ha hecho un ‘simpa’ en toda regla. Me ha dicho ‘ahora vuelvo’, pero no ha vuelto", indicaba la vendedora en la publicación. No obstante, la ministra sí pagó el anillo minutos después a través de un bizum de 50 euros. Tras el revuelo, Díaz mandó un mensaje a las responsables de la marca. "El anillo me encanta! Ojalá habernos quedado más tiempo con vosotras, sois geniales", subrayó.