Quién es la pareja de Jesús Calleja y cuántos hijos tiene el aventurero leonés

Jesús Calleja se convertirá esta tarde en el tercer español en viajar al espacio exterior. Será, además, la primera persona nacida en España en hacerlo sin ser astronauta: los dos anteriores fueron Pedro Duque y Miguel López-Alegría. De esta forma, superará la línea de Kárman -- que marca la frontera entre la Tierra y el espacio exterior -- sin formación alguna.

El aventurero, de 59 años, cumplirá así un sueño que ha admitido tener desde niño. Será otro hito en su currículum, después de que el leonés lograse conquistar la cumbre de los siete picos más altos del mundo. Ahora, viajará mucho más alto, hasta llegar a una cota que apenas 700 personas en la historia -- incluyendo turistas, astronautas y cosmonautas -- ha alcanzado. El viaje será registrado en formato 'docuserie', y será emitido próximamente en Amazon Prime Video.

¿Quién es la pareja de Jesús Calleja?

Calleja ha sido siempre bastante reservado en el plano personal. Su vida privada es tan reservada que ni siquiera se conoce quién es su pareja actual. Solo es pública su 'pareja empresarial': María Ruiz Calzado. Se trata de una de sus mejores amigas, que comparte la propiedad de Zanskar Producciones, que ha producido programas del aventurero como Volando voy o Planeta Calleja.

El leonés solo se ha referido públicamente con el apelativo 'cari' a su bicicleta, a quien no dudó en dedicar una nota de amor. "Se lo merece todo, la quiero, sueño con ella, la mimo, me ha cambiado la vida, me relaja cuando hay problemas, lo pasamos juntos muy bien, compartiendo rutas con más amigos, quiero que todo el mundo sepa que te amo con locura", explicó en redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Calleja?

Jesús se convirtió en padre tras un viaje a Nepal, donde conoció a un niño de siete años llamado Ganesh, que por aquel entonces vivía en condiciones muy pobres. Tras un tiempo conviviendo con él en España, finalmente decidió acogerlo bajo su tutela. Con el tiempo terminó adoptando a otros dos amigos de Ganesh: Suresh y Sundari. Pese a que no hubo adopción oficial, los tres se han criado con el presentador de televisión. Cada uno ha tenido un hijo, haciendo a Calleja abuelo a una edad muy temprana.