Última hora sobre el estado de salud de Alma: Raquel Bollo desvía las acusaciones de Belén Esteban y asegura que no es el 'topo' de Anabel Pantoja

Raquel Bollo asegura que ella no es la que está filtrando información de Anabel Pantoja

A raíz de que Belén Esteban comentase en su programa, Ni que fuéramos Shhh, que cree que hay alguien del entorno de Anabel Pantoja que está filtrando información de la influencer y su pareja, muchas han sido las especulaciones que se han hecho. Uno de los nombres que han salido a la palestra mediática ha sido el de Raquel Bollo, que siempre está en el foco cuando se habla de 'topos' de la familia Pantoja por el simple hecho de trabajar en televisión y defender a la familia. Este fin de semana, la diseñadora se ha dejado ver ante las cámaras y ha desmentido que ella sea la topa de la sobrina de Isabel Pantoja: "Pues no la busques aquí", contestaba de manera firme. Además, cuando le preguntaban si estará apoyando a Anabel en estos momentos tan complicados por la investigación: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. He sido bastante clara".