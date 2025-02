La reacción de Claudia Bavel y la mujer de Joaquín Sánchez al chat filtrado: "Mi problema ha sido confiar en quien no debía"

El escándalo de Iker Casillas con Claudia Bavel, la modelo actual de Only Fans y anterior personalidad televisiva de programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, se ha visto tapado por un nuevo encuentro de la mujer de 28 años con otro famoso futbolista. Joaquín Sánchez, que vivió en 2022 sus últimos minutos como jugador profesional y del Real Betis, se ha visto envuelto en el huracán de la opinión pública tras salir a la luz su chat con la actriz de cine de adultos.

"Jope, es que me has dejado con todas las ganas", comentaba en un momento de la conversación Bavel, que chateaba por Instagram con el andaluz de cara a realizar un encuentro puntual para "echar una copita" en el Hotel Colonial. Ambos se trataban con cercanía pero con normalidad, hasta que la propia modelo puso picantón a la situación: "Me tendré que tocar por tu culpa". Joaquín la siguió el juego y aseguró "buscar una solución" para que ambos se pudieran ver, y ahí se acababa el fragmento filtrado del chat.

Claudia Bavel estalla por la filtración de mensajes: "El machismo de atacarme cuando no estoy casada..."

"Aquí se juzga mucho por todo", empezaba a argumentar en su comunicado en redes sociales la protagonista del escándalo. Bavel, que ha recibido críticas por su aparente búsqueda de fama por desvelar los chats privados con futbolistas reconocidos, ha atacado contra ello, y se ha defendido "aclarando las cosas con la verdad": "Son estas personas quienes contactan conmigo (incluso teniendo o no pareja)".

La respuesta de Claudia Bavel en Instagram. / INSTAGRAM

"Mi problema ha sido confiar en quién no debía", Bavel también cargó contra los contactos, que ella denomina como amigas, que han desvelado la información que ella les contó en su día. Además, ha querido sentenciar: "No soy mediática (...) no necesito de esto, de verdad que solo habéis visto un 10% de MD y ya estáis escandalizados". Por último, ha respondido a los comentarios "machistas" sobre su vida privada: "¿2025? El machismo de atacarme cuando no estoy casada..."

La mujer de Joaquín activa en Instagram tras lo ocurrido

Susana Saborido siempre ha tenido mucha repercusión en el entorno social y público de Joaquín Sánchez. Además de ser su esposa, y cuidar de dos hijas, Susana no ha tenido escrúpulos en salir en televisión con su marido, como por ejemplo en el último presentado en Antena 3 para este 2025 El capitán en América o en su propio documental de despedida del fútbol, La penúltima y me voy.

La expectación por ver la reacción de la siempre risueña y divertida mujer de Joaquín era evidente. La reacción, aún extraña, no ha tardado en llegar. Al igual que Claudia Bavel, la implicada ha elegido Instagram y las redes sociales para lanzar un vídeo que puede esconder un enigmático mensaje hacia el propio exfutbolista. Un vídeo en el que no aparece el ex jugador, sale ella sola o en compañía de sus hijas, de sus amigas o de su familia. Un extraño vídeo formado por cortes en el que se ve a Susana de viaje, en la televisión o en momentos íntimos con sus seres queridos.