Última hora sobre el estado de salud de Alma: Belén Esteban acusa a 'Vamos a ver' de tener un 'topo' informativo

Ana Rosa Quintana defiende a Anabel Pantoja tras su criticada imagen: "Están intentando dar una normalidad aparente"

La polémica ha vuelto a sacudir a Anabel Pantoja. Protagonista por el ingreso de su hija Alma en el Hospital Materno de Gran Canaria, la sobrina de Isabel Pantoja finalmente acabó siendo imputada junto a su marido David Rodríguez por supuesto delito de maltrato infantil a su propia pequeña, unas lesiones que explicarían el motivo del ingreso. Un giro de guion que se ha visto acompañado estos últimos días de reacciones de diferentes personalidades de la televisión, dando su apoyo a toda la familia de Anabel. Está vez ha sido la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, la que le ha dedicado unas palabras a la ex de Omar Sánchez.

Dos cervezas junto al biberón de Alma. La fotografía compartida por Anabel Pantoja en redes sociales ha causado un gran revuelo. Para Ana Rosa Quintana, no obstante, la situación está clara: "La exposición constante de ella en redes no le esta favoreciendo, pero es que todo se critica en estas plataformas y no siempre que se critica se hace de manera justa". Para rematar su discurso en directo, argumentó: "Lo que están intentando hacer Anabel y David es dar una normalidad aparente a su situación, mostrando a través de las redes sociales que están unidos".