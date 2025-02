Anabel Pantoja y David Rodríguez abandonan Canarias y viajan a Sevilla con su hija Alma

A pesar de que creíamos que Anabel Pantoja y su hija Alma se quedarían en Gran Canaria una vez que David Rodríguez tuviese que dejar la isla para volver a Córdoba y retomar sus compromisos profesionales, la familia al completo ha abandonado este miércoles su residencia de Arguineguin para viajar a Sevilla. Se trata del primer viaje que hacen con su pequeña, y como han revelado en 'Vamos a ver' ha sido posible después de la revisión médica programada a la que acudió la niña -que este miércoles cumplirá 3 meses- ayer en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, y cuyos resultados favorables han permitido que pueda coger un avión con sus padres.

El motivo de este viaje, como ha adelantado Antonio Rossi en el programa presentado por Joaquín Prat, no sería otro que reunirse en Córdoba con el equipo de profesionales médicos de diferentes especialidades a los que ha acudido la examiga de Isabel Pantoja, Mariló de la Rubia -jefa y amiga de David- para plantear una estrategia de defensa si la jueza decide no archivar el caso por un presunto delito de maltrato infantil contra Anabel y su novio, y demostrar la inocencia del fisioterapeuta argumentando que la crisis que sufrió la pequeña el pasado 9 de enero estaría motivada por una cuestión médica previa que se pasó por alto.

Anabel en el aeropuerto: "¡Vale ya!"

A su llegada a Sevilla en torno a las 12.00 horas, la pareja ha sido recibida por la madre de la influencer, Merchi Bernal, y por varias cámaras de televisión, ante las que Anabel se ha mostrado molesta y visiblemente nerviosa, protagonizando una tensa escena en el aeropuerto al encararse con los reporteros y pedirles que no les grabasen para proteger a su niña (a la que no se ha sacado en ningún momento al ir en su carrito tapada con una gasa).

"Perdonad, voy con la niña si no os importa. Buenos días. Por favor, no, no. ¡Vale ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Por favor, voy con la niña. Deja de grabar. Deja de grabar. ¿No vas a dejar de grabar? Déjanos tener una entrada buena, ¿vale? Os he saludado, pero por favor. Me han respetado en Gran Canaria. Respetadme aquí. Voy con la niña, os lo pido de corazón", ha expresado muy seria sin separarse del carro de su pequeña mientras David, varios metros por delante, se ha encargado de llevar las maletas.

Un viaje a Sevilla sobre el que Anabel no ha querido dar ningún detalle, dejando en el aire si es solo para ver a su familia o si tendría algo que ver con la macrodemanda que estaría preparando contra varios medios de comunicación por las falsedades y difamaciones que habrían publicado sobre ella y su novio a raíz del ingreso hospitalario de su hija Alma.