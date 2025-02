Última hora sobre el estado de salud de Alma: Anabel Pantoja y David Rodríguez preparan una macrodemanda contra los medios de comunicación

Alfonso Egea da la clave sobre la sentencia final del caso: “Hay una cosa que la jueza no tiene claro”

"El estado actual de Alma es muy bueno y muy positivo", atendía a los medios de comunicación Anabel Pantoja, que continúa siendo investigada junto a su marido David Rodríguez por supuesto delito de maltrato infantil contra su hija Alma. Un ingreso en el Hospital Maternal de Gran Canaria del que no se conoce aún el origen de los daños de la pequeña. Aunque la pareja permanece fuera de la burbuja habitual de preocupación e incógnita por saber lo que va a deparar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la realidad es que parece que el caso se va a archivar si no hay mayor novedad. Sin embargo, Alfonso Egea, periodista que participa en Espejo Público, ha apuntado que no todo está hecho aún, y es que falta por limar del todo un detalle muy importante: determinar el origen de las lesiones. “Hay una cosa que la jueza no tiene claro. La intención es una cosa y las consecuencias son otras. Eso no tiene nada que ver con que David es un padre excelente, pero esa niña tiene unas lesiones y lo único que le interesa es cómo va a quedar esa niña”.