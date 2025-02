Última hora sobre el estado de salud de Alma: Anabel Pantoja y David Rodríguez preparan una macrodemanda contra los medios de comunicación

El toque de atención de Belén Esteban a su amiga Anabel: "Yo creo que no lo debería de haber hecho"

Belén Esteban, amiga íntima de Anabel Pantoja, ha querido lanzar un toque de atención a la madre de Alma después de que la influencer grabase a los reporteros que se agolpaban a las puertas de su casa con su teléfono móvil. "Ya no puedo más", reconoció en las redes sociales.

Su amiga no ha dudado en criticar este gesto en una intervención en el programa 'Ni que fuéramos Shhhh'. 'La Patrona' ha dado su opinión sobre esta grabación a los periodistas. "He visto las imágenes de Anabel grabando a los fotógrafos. A ver, yo también lo he vivido y es cierto que llega un momento que te puedes cansar. Pero viéndolo de otra manera, yo creo que no lo debería de haber hecho", ha explicado en pleno directo.